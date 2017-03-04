گرسنگی، جان ۱۱۰ شهروند سومالی را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نخست وزیر سومالی از جان باختن ده ها نفر از شهروندان این کشور به دلیل گرسنگی خبر داد.

در همین راستا، «حسن خیری» نخست وزیر سومالی گفت: طی ۴۸ ساعت اخیر، ۱۱۰ نفر به دلیل گرسنگی ناشی از خشکسالی شدید در مناطق محل سکونتشان جان خود را از دست داده اند.

طبق گزارش های سازمان ملل، حدود ۵ میلیون نفر از ساکنان و اهالی این کشور به دلیل وقوع خشکسالی و گرسنگی رو به فزونی، به کمک های غذایی فوری نیاز دارند.

پیش از این نیز این سازمان اعلام کرد، خشکسالی که جان مردم شمال سومالی را هدف قرار داده، این کشور را تا آستانه دومین قحطی در طول شش سال پیش برده است.

قحطی سال ۲۰۱۱ در سومالی که نتیجه خشکسالی، جنگ و دسترسی نداشتن به کمک های بشردوستانه بود، جان ۲۶۰ هزار نفر از مردم این کشور را گرفت.

سومالی از سال ۱۹۹۱ با جنگ و درگیری دست و پنجه نرم می کند و دولت ضعیف و تحت حمایت غرب این کشور برای به دست گرفتن کنترل مناطق فقیر و روستایی تحت سلطه گروه تروریستی الشباب تلاش می کند.