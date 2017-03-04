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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۲۱:۳۲

داستان عمومی محمدیه:

قاتل پسر جوان در محمدیه پس از دستگیری به قتل اعتراف کرد

قاتل پسر جوان در محمدیه پس از دستگیری به قتل اعتراف کرد

قزوین- دادستان عمومی شهر محمدیه گفت: قاتل سنگدلی که پسر جوانی را در محمدیه به طور فجیعی به قتل رسانده بود پس از دستگیری به جنایت خود اعتراف کرد.

مهدی ولی زاده دادستان محمدیه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این پرونده اظهارداشت: ۱۷ بهمن ماه امسال در ساعت ۱۸.۳۰ دقیقه فردی با پلیس تماس گرفت و از کشف جسد جوانی در زیر پل عابر پیاده در شهر محمدیه به سمت روستای باورس خبر داد.

وی افزود: بلافاصله نیروهای انتظامی و دادستانی سرصحنه جنایت حاضر شدند و تحقیقات اولیه در این رابطه آغاز شد.

دادستان عمومی و انقلاب محمدیه تصریح کرد: جسد کشف شده متعلق به جوانی ۱۷ ساله بود که به طرز فجیعی با اصابت ضربات متعدد چاقو به نواحی مختلف بدن کشته شده بود.

به گقته ولی زاده تجسس های اولیه پلیس و هدایت های بازپرسی پرونده باعث شد تا یک روز پس از قتل با کشف جسد، چند منظنون دراین رابطه دستگیر شوند ودر نهایت متهم اصلی پرونده در بازجویی های تخصصی و فنی پلیس اعتراف کرد و قتل را پذیرفت.

وی اضافه کرد: پرونده در دست بررسی و صدور حکم است و نتیجه آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

کد مطلب 3923344

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    نظرات

    • IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۱/۱۸
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      خوب

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