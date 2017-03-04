وزیر دفاع سوریه از شهر تازه آزاد شده «تدمر» بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، وزیر دفاع و معاون فرمانده کل نیروهای مسلح سوریه از شهر تازه آزادشده و باستانی «تدمر» بازدید کرد.

«فهد جاسم» وزیر دفاع و معاون فرمانده کل نیروهای مسلح سوریه بنا به دستور «بشار اسد» علاوه بر شهر تدمر، از یگان های ارتش این کشور در حومه شرقی حمص نیز بازدید به عمل آورد.

همچنین نیروهای ارتش سوریه پس از درگیری با تروریست های داعش و به هلاکت رساندن شماری از آنها، بر فرودگاه نظامی تدمر و شمال این فرودگاه به طول ۲ کیلومتر مسلط شدند.

پنجشنبه گذشته فرماندهی کل ارتش سوریه در بیانیه ای عنوان کرد: بعد از سلسله عملیات موفق نظامی که با پشتیبانی جنگنده های ارتش و جنگنده های روسیه صورت گرفت، یگان های ارتش و نیروهای مسلح توانستند شهر تدمر و اطراف آن را بعد از وارد آوردن تلفات سنگین به گروه تروریستی داعش، آزاد کنند.

همچنین بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد گفت که بشار اسد رئیس جمهور این کشور به وعده خود در مورد آزادسازی شهر تاریخی تدمر عمل کرد؛ پیش از اشغال تدمر توسط گروه تروریستی داعش، آمریکا شهر دیرالزور را بمباران کرد که این اقدام باعث تسهیل انتقال تروریست های داعش به تدمر شد.