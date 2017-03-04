به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله فلاح نژاد در سخنانی با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورا های اسلامی شهر و روستا اظهار داشت: مردم همواره باید در جریان همه کارهای انجام شده قرار بگیرند.

وی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا عنوان کرد: این دولت اعتقاد دارد که انتخابات بر مدار قانون باید باشد و فصل الخطاب و مجری در انتخابات همان اصل قانون است.

فرماندار سلسله با تاکید بر اینکه انتخابات سالم مهم ترین مشخصه ای است که مد نظر ما است عنوان کرد:به طور حتم ما انتخابات سالم را فدای هیچ چیز نخواهیم کرد چرا که آبروی نظام برای ما از هر چیزی ارجح تر است.

فلاح نژاد با اشاره به حضور حداکثری مردم در انتخابات های مختلف بیان داشت: بهترین عرصه نیز برای پایبندی مردم به نظام همین حضور گسترده آنها در انتخابات است.

وی با تاکید بر ضرورت اجرای قانون در برگزاری انتخابات تصریح کرد: همچنین مجریان انتخابات نیز باید در برگزاری انتخاباتی سالم و به دور از حاشیه نهایت تلاش خود را داشته باشند.

فرماندار سلسله بر ضرورت فراهم کردن زمینه لازم برای حضور حداکثری مردم در انتخابات از سوی مجریان انتخابات تاکید کرد و گفت: در این راستا فرمانداری سلسله آمادگی کامل را برای برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف دارد.

فلاح نژاد با اشاره به آمادگی ستاد انتخابات سلسله برای برگزاری انتخابات بیان داشت: تا کنون نیز سه جلسه ستاد انتخابات در سطح شهرستان برگزار شده است.