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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۲۲:۲۴

مدیرکل کتابخانه‌های استان اصفهان خبر داد:

تقدیر از ۵ برگزیده مسابقه ملی کتابخوانی در جشنواره حسنات

تقدیر از ۵ برگزیده مسابقه ملی کتابخوانی در جشنواره حسنات

مدیرکل کتابخانه‌های استان اصفهان گفت: مسابقه ملی کتابخوانی از بخش های جنبی جشنواره حسنات بود که بر این اساس از ۵ نفر به نمایندگی از ۶۰ نفر برگزیده این مسابقه در جشنواره حسنات تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر هلاکویی شامگاه شنبه در افتتاحیه ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اظهار داشت: کتابخانه های عمومی کارکردهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی دارند و  در این راستا به افزایش آگاهی های عمومی می پردازند.

وی افزود: مسابقه ملی کتابخوانی از بخش های جنبی جشنواره حسنات بود که در راستای اهداف کتابخانه‌ها برنامه ریزی شده است و بر این اساس کتاب داستان راستان نوشته شهید مرتضی مطهری برای این مسابقه در نظر گرفته شد.

مدیرکل کتابخانه‌های استان اصفهان بیان داشت: تا پایان مهلت مسابقه تعداد هشت هزار نفر از شهرهای مختلف کشور در این مسابقه ملی شرکت کردند که پنج هزار و ۵۰۰ نفر به سوالات مسابقه پاسخ صحیح دادند.

وی با بیان اینکه شرکت کنندگان در مسابقه ملی کتابخوانی از اقصی نقاط کشور بودند، ادامه داد: از میان افرای که جواب صحیح به مسابقه دادند از ۶۰  نفر تقدیر می شود که در مراسم افتتاحیه جشنواره از ۵ نفر از آنها به نمایندگی از بقیه تقدیر می شود.

گفتنی است ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات از ۱۵ تا ۱۸ اسقندماه با حضور هنرمندان ملی سینما و تلویزیون، هرمندان جوان سرتاسر کشور و علاقه مندان در حال برگزاری است.

کد مطلب 3923356

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