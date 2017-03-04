تقدیر از ۵ برگزیده مسابقه ملی کتابخوانی در جشنواره حسنات

به گزارش خبرنگار مهر، امیر هلاکویی شامگاه شنبه در افتتاحیه ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اظهار داشت: کتابخانه های عمومی کارکردهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی دارند و در این راستا به افزایش آگاهی های عمومی می پردازند.

وی افزود: مسابقه ملی کتابخوانی از بخش های جنبی جشنواره حسنات بود که در راستای اهداف کتابخانه‌ها برنامه ریزی شده است و بر این اساس کتاب داستان راستان نوشته شهید مرتضی مطهری برای این مسابقه در نظر گرفته شد.

مدیرکل کتابخانه‌های استان اصفهان بیان داشت: تا پایان مهلت مسابقه تعداد هشت هزار نفر از شهرهای مختلف کشور در این مسابقه ملی شرکت کردند که پنج هزار و ۵۰۰ نفر به سوالات مسابقه پاسخ صحیح دادند.

وی با بیان اینکه شرکت کنندگان در مسابقه ملی کتابخوانی از اقصی نقاط کشور بودند، ادامه داد: از میان افرای که جواب صحیح به مسابقه دادند از ۶۰ نفر تقدیر می شود که در مراسم افتتاحیه جشنواره از ۵ نفر از آنها به نمایندگی از بقیه تقدیر می شود.

گفتنی است ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات از ۱۵ تا ۱۸ اسقندماه با حضور هنرمندان ملی سینما و تلویزیون، هرمندان جوان سرتاسر کشور و علاقه مندان در حال برگزاری است.