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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۰:۴۳

استاندار بوشهر؛

توسعه و بهبود وضعیت آموزشی با مشارکت مردم محقق می‌شود

توسعه و بهبود وضعیت آموزشی با مشارکت مردم محقق می‌شود

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: توسعه و بهبود وضعیت آموزشی و علمی فقط با حضور و مشارکت مردم امکان پذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری شنبه‌شب در آیین بزرگداشت بانیان مدرسه سعادت با اشاره به اینکه در مدرسه سعادت طبق نیازهای روز خدمات آموزشی ارائه می‌شد، اظهار داشت: این مدرسه با مشارکت مردم راه اندازی و تقویت شد.

وی به مراودات بین‌المللی و تجارت به‌عنوان نیاز آن روزها اشاره کرد و افزود: به همین منظور در آن زمان به آموزش زبان خارجی تاکید زیادی داشته‌اند.

استاندار بوشهر به مشارکت مردم در تقویت مدارس و آموزش‌ها بر  اساس نیاز جامعه به‌عنوان دو نقیصه بزرگ امروز اشاره و  بیان کرد: باید با استفاده از آموزه‌های بزرگان در آموزش‌های علمی استفاده کرد.

سالاری گفت: مراکز آموزشی خصوصا مدارس نیاز به مشارکت بیشتر تجار برای تقویت و بهبود وضعیت آموزشی دارند.

وی با بیان اینکه مشارکت تجار در فعالیت‌های مختلف اجتماعی در گذشته تحسین آمیز است، خاطرنشان کرد: تجار در عرصه‌های مختلف بهداشتی، حمل و نقل، آموزشی و درمانی مشارکت های خوبی را داشته‌اند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه در هر موضوعی که مردم در آن ورود پیدا کردند شاهد برکات خوبی بوده‌ایم، اضافه کرد: توسعه و بهبود وضعیت آموزشی و علمی فقط با حضور و مشارکت مردم امکان پذیر است.

سالاری گفت: باید تلاش شود آموزش های ارائه شده طبق نیاز روز صورت گیرد.

کد مطلب 3923359

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