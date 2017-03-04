به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری شنبه‌شب در آیین بزرگداشت بانیان مدرسه سعادت با اشاره به اینکه در مدرسه سعادت طبق نیازهای روز خدمات آموزشی ارائه می‌شد، اظهار داشت: این مدرسه با مشارکت مردم راه اندازی و تقویت شد.

وی به مراودات بین‌المللی و تجارت به‌عنوان نیاز آن روزها اشاره کرد و افزود: به همین منظور در آن زمان به آموزش زبان خارجی تاکید زیادی داشته‌اند.

استاندار بوشهر به مشارکت مردم در تقویت مدارس و آموزش‌ها بر اساس نیاز جامعه به‌عنوان دو نقیصه بزرگ امروز اشاره و بیان کرد: باید با استفاده از آموزه‌های بزرگان در آموزش‌های علمی استفاده کرد.

سالاری گفت: مراکز آموزشی خصوصا مدارس نیاز به مشارکت بیشتر تجار برای تقویت و بهبود وضعیت آموزشی دارند.

وی با بیان اینکه مشارکت تجار در فعالیت‌های مختلف اجتماعی در گذشته تحسین آمیز است، خاطرنشان کرد: تجار در عرصه‌های مختلف بهداشتی، حمل و نقل، آموزشی و درمانی مشارکت های خوبی را داشته‌اند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه در هر موضوعی که مردم در آن ورود پیدا کردند شاهد برکات خوبی بوده‌ایم، اضافه کرد: توسعه و بهبود وضعیت آموزشی و علمی فقط با حضور و مشارکت مردم امکان پذیر است.

سالاری گفت: باید تلاش شود آموزش های ارائه شده طبق نیاز روز صورت گیرد.