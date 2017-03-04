بخش دوم مطالبات کارگران شهرداری گرگان به زودی پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای شهر گرگان شامگاه شنبه در صحن علنی شورا و با حضور شهردار گرگان برگزار شد.
ازآنجاییکه سید محمد قدس مفیدی، رئیس شورای شهر گرگان به دلیل شرکت در جلسهای در صحن حضور نداشت مهران فدوی، نایبرئیس شورا جلسه را با اعلام رویدادهای هفته جاری آغاز کرد.
علیرضا پزشک پور، یکی از اعضای شورای شهر گرگان پیشنهاد داد تا هفته آینده کمیسیونها برگزار نشود و کل هفته صحن علنی برگزارشده و به مباحث باقیمانده رسیدگی شود. در ادامه برگزاری حداقل سه جلسه فوقالعاده رأیگیری و به تصویب شوراییان رسید.
نایبرئیس شورا به تعدادی از کارگران شهرداری که مطالبات حقوق معوقه آنها جلسات اخیر شورای شهر را تحت تاثیر قرار داده بود، اجازه صحبت داد.
این کارگران ضمن تشکر از پرداخت ۳۵۰ میلیون تومانی از طلب ۷۰۰ میلیون تومانی خواستار پرداخت ۳۵۰ میلیون تومان دیگری که وعده ۱۰ روزه آن برای پرداخت دادهشده بود، شدند.
یکی از کارگران حاضر در صحن خطاب به اعضای شورای شهر گفت: وعده پرداخت ۳۵۰ میلیون تومان ۱۰ روزه بود که اکنون ۱۲ روز از آن گذشته و هیچ اقدامی برای پرداخت آن انجامنشده است.
حسین رضاییان، مسئول امور مالی شهرداری گرگان در پاسخ به این کارگران گفت: بر اساس مصوبه شورای شهر گرگان ۵۰ درصد از معوقه مطالبات کارگران بدون ارائه صورتوضعیت پرداختشده و ۵۰ درصد دیگر با توجه به مشکلاتی که در محاسبات صورتوضعیت پیمانکار وجود داشته با تائید آن پرداخت میشود.
حسینصادقلو، شهردار گرگان هم در این جلسه قول داد معوقات کارگران تا پایان هفته پرداخت شود.
رئیس شورای شهر گرگان درنهایت با تأخیری ۴۵ دقیقهای به جمع دیگر اعضای شورا پیوست. زهرا نورا لایحهای که مربوط به املاک فلسفی و تعریض و بازگشایی معبر ۱۰۰ متری کمربندی بود قرائت کرد که بیش از ۱۵ دقیقه زمان برد و موجب انتقاد شهردار گرگان و تعدادی از اعضای شورای شهر شد.
شهردار گرگان با اشاره به قرائت طولانیمدت این لایحه گفت: نیازی بهزحمت افتادن و خواندن این لایحه پنجصفحهای توسط خانم نورا نبود چراکه پنج ماه پیش این موضوع مطرحشده و هر یک از اعضای شورا میتوانستند این طرح را به منزل ببرند و مطالعه کنند.
حسین صادقلو در ادامه به تعدادی از سؤالات اعضا در رابطه با طرح تعریض بازگشایی معبر ۱۰۰ متری کمربندی شهید کلانتری پاسخ داد و درنهایت این طرح با هفت رأی مخالف، پنج رأی موافق و یک رأی ممتنع رأی نیاورد.
وی با انتقاد از رأی نیاوردن این طرح گفت: برای این طرح بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ ساعت زمان صرف موارد کارشناسی آن شده است و اگر قرار بود رأی نیاورد چهار ماه پیش میتوانست این اتفاق رخ دهد.
شهردار گرگان ادامه داد: بهزودی در یک نشست خبری با اصحاب رسانه تمام آمار فروش املاک در این دوره از شهرداری و در مقایسه با دورههای قبل را به گوش مردم خواهم رساند.
لایحه بعدی که از سوی زهرا نورا قرائت شد لایحه شهرداری در رابطه با بیلان و تفریق بودجه منتهی به سال ۹۴ بود. علیرضا پزشک پور که تصمیم داشت تفریق و بیلان را برای حضار توضیح دهد با انتقاد از سوی فائزه عبدالهی روبهرو شد و کار به مشاجره لفظی کشیده شد اما درنهایت مشاجره این دو عضو شورای شهر گرگان با دخالت رئیس شورا خاتمه یافت و این لایحه بارأی اکثریت اعضای شورای شهر گرگان تصویب شد.
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