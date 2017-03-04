منازل روستای پتک همچنان آتش زده میشوند/۲کشته حاصل درگیری قبیله ای

به گزارش خبرنگار مهر، زخم کهنه دعوای قبیله ای در روستای پتک از توابع شهرستان باغملک باز هم سر باز کرده و چندین نفر را به کام مرگ کشانده است.

منابع آگاه محلی از شعله ور شدن آتش دعوای قبیله ای در روستای پتک از توابع باغملک خبر می دهند. این کینه توزی باعث شده تا خانه های این روستا از شب قبل در شعله های آتش بسوزد و صدای حیوانات اهلی روستا دیگر به گوش نمی رسد و صدای دلخراش جیغ زنان و کودکان با صدای تیراندازی درهم آمیخته است.

یکی از منابع آگاه محلی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: از شب گذشته خانه های روستای پتک در آتش می سوزد و بیش از دو نفر در این درگیری ها جان خود را از دست داده اند.

این منبع آگاه ادامه می دهد: تلفن ها قطع شده و ترانس های برق نیز کار نمی کند، روستای پتک در تاریکی مطلق با نور شعله خانه های به آتش کشیده روشن شده است.

فرماندار باغملک نیز به خبرنگار مهر گفت: دعوای روستای پتک از شب قبل شروع شده و متاسفانه ۲ نفر در این دعواها و درگیری جان خود را از دست داده و ۳ نفر دیگر زخمی شدند.

سید مجید صالحی اظهار کرد: درگیری های قومی و طایفه ای در این روستا هرچند ۲۱ ماه است که ادامه دارد ولی ریشه این اختلافات قومی به سال ها قبل برمی گردد.

وی با اشاره به وجود اختلافات بین طوایف بسیار در کشور گفت: برای رفع این اختلافات از همان ابتدا هیئت صلح و سازش متشکل از معتمدان، بزرگان و ریش سفیدان طوایف فعال شده و مدت ها به دنبال ایجاد صلح و وساطت هستند.

صالحی ادامه داد: این هیئت هم در کنار فعالیت های قضایی و انتظامی به وساطت پرداخته ولی متاسفانه تاکنون موفق به سازش نشده و آنها اصرار بر داشتن این اختلافات دارند.

فرماندار باغملک در ارتباط با آخرین درگیری ها در روستای پتک گفت: تعدادی از افراد بازداشت شده و نیروی انتظامی نیز در حال حاضر در منطقه حضور دارد ولی متاسفانه درگیری هنوز هم ادامه دارد.