دلیل توقف بیمه خبرنگاران/ در بخش «کپی رایت» تعلل شده است

سید هادی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع کپی رایت بیان کرد: دنیا سال های قبل به این موضوع پرداخته است اما متاسفانه ما در رسیدن به این موضوع مانند بقیه بخش ها تعلل کردیم ولی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روی این موضوع کار کرده و فضای خوبی فراهم شده است.

حسینی ادامه داد: امیدوارم در مجلس پالایش خوبی صورت گیرد و بتوانیم مانند بقیه دنیا از نویسندگان و کسانی که در این حوزه تلاش کردند حمایت کنیم تا از این موضوع کپی رایت جلوگیری شود.

وی گفت: شورای عالی فضای مجازی درحال بررسی و کار بر روی شبکه های اجتماعی است و قوانین خوبی در حال تدوین است تا جلوی توهین، افترا ، بی بند باری و بداخلاقی گرفته شود وامیدوارم با ثبت این مهم نتیجه خوبی بگیریم تا در جامعه نتیجه خوب و مثبت داشته باشد.

حسینی با بیان اینکه خبرنگاران قشر زحمت کش جامعه هستند اما از نظر معیشت وضعیت خوبی ندارند اظهار داشت: خبرنگاران نقاط پنهان جامعه و مشکلات مردم را آشکار می سازند اما هی چوقت نیامدند تا مشکلات خود را بر ملاء کنند، ادامه داد: مشکلات فراوانی فراروی خبرنگاران وجود دارد که این وزارت خانه در راستای برنامه های نظام جمهوری اسلامی در حال بررسی بیمه آنان است.

وی درباره دلیل توقف بیمه خبرنگاران عنوان کرد: یکسری آدم ها از این فرصت درحال سوء استفاده بودند و بدون اینکه خبرنگار باشند وارد این عرصه شدند.

حسینی با بیان اینکه با کمک خبرنگاران و موسسات خبری در حال ساماندهی این قشر زحمت کش هستیم، ادامه داد: تمامی قوانین مرتبط با موضوع بیمه خبرنگاران را از کشورهای دیگر در یک گروه تخصصی دور هم جمع کردیم تا فضای خوبی فراهم به عمل آوریم و برای جامعه خبرنگاران قانونی خوبی نوشته شود.