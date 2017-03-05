هدف ما صعود مقتدرانه به لیگ برتر فوتسال است/۳ امتیاز را می خواهیم

سید محمد یحیی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:اوایل فصل به دلیل کش و قوس های فراوان برای انتقال تیم به شهرقدس و همچنین مشکلات شدید مالی نتوانستیم نتایج مطلوب کسب کنیم.

وی افزود:رفته رفته تیم مشکلات مرتفع شد و ما توانستیم با حمایت پرشور تماشاگران فهیم و متعصب شهرقدسی نتایج خیلی خوبی در شهرقدس بگیریم ک در بازیهای خارج از خانه هم با عنایت خدا و تلاش و تمرکز بازیکنان پیروزیهای درخشانی به دست آوردیم و از رده ی نهم جدول در هفته چهارم به رده دوم جدول در پایان هفته پانزدهم رسیدیم.

یحیی زاده افزود: ما تصمیم خود را برای صعود به لیگ برتر گرفتیم و با احترام به نماینده های گیلان،اصفهان و اهواز در بازی های بعدی می بایست ۹ امتیاز ممکن را کسب و بدون اما و اگر به مرحله پلی آف صعود کنیم.

وی افزود:هدف ما صعود مقتدرانه به لیگ برتر است و به همین دلیل هر ۳ امتیاز این مسابقه را می خواهیم و لذا باید جزو دو تیم بالای جدول باشیم که به راحتی به مرحله بعد صعود کنیم.

سرمربی تیم فوتسال پارسیان قدس بازی امروز را سخت توصیف کرد و افزود:ما چاره ای جز کسب ۳ امتیاز این بازی مقابل تیم خوب شهرداری رشت نداریم و با حمایت تماشاگران و تلاش بازیکنان به این مهم دست پیدا می کنیم.

وی شرایط تیم پارسیان را خوب دانست و گفت:تیم در بهترین شرایط ممکن هست،اما دو بازیکن مصدوم داریم که به نظر من به بازی امروز نخواهند رسید،آقای شیخ لر آقای گل تیم ما و آقای فرزانیان دروازه بان تیم مصدوم هستند اما جای نگرانی نیست چرا که جایگزین های این بازیکنان بسیار شایسته هستند.

این مربی که سابقه مربیگری در تیم های لیگ برتری مقاومت البرز و شهید منصوری قرچک را در سال های پیش بر عهده داشته سطح لیگ برتر دسته اول کشور را مناسب خواند و گفت:البته این سطح می تواند ارتقا یافته و بهتر از امروز شود.

تیم فوتسال پارسیان قدس امروز و از ساعت ۱۵:۳۰ در سالن الغدیر شهر قدس به دیدار تیم فوتسال شهرداری رشت خواهد رفت.

پارسیان قدس از ۱۳ مسابقه قبلی با کسب ۳۰ امتیاز در رده دوم جدول و شهرداری رشت با کسب ۱۷ امتیاز از ۱۳ بازی در رده پنجم جدول قرار دارند.