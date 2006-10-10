به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، قدرت الله ايماني نماينده خرم آباد كه در حاشيه جلسه علني امروز با خبرنگاران گفتگو مي كرد اظهار داشت: فضاي مجلس حكايت از آن دارد كه اگر اين استيضاح در صحن علني مطرح شود راي لازم را كسب مي كند.

وي با اشاره به نشست صبح امروز شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان و اظهارات محمدرضا باهنر در اين جلسه ، گفت: نايب رئيس مجلس تاكيد كرد وزرا بايد مطالبات ملي را مورد توجه قرار دهند و كاري با خواسته هاي استاني و حوزه هاي انتخابيه نمايندگان ملت نداشته باشند.

به گفته ايماني باهنر همچنين در مخالفت با استيضاح وزرا گفته است : هر كس به استيضاح راي مثبت دهد از دايره اصولگرايي خارج مي شود.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس خاطرنشان كرد: خود محوري در مجلس كه نهادي متكي بر آراي جمعي است، كار مناسبي نيست.