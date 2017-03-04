پایان کار نمایندگان ایران با کسب ۲ مدال طلا، ۳ نقره و ۳ برنز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون کشتی، رقابت های جام کشتی گیران و مربیان مطرح اوکراین روزهای ۱۳ و ۱۴ اسفندماه در شهر کیف اوکراین برگزار شد.



تیم های کشتی آزاد و فرنگی باشگاه رعد پدافند هوایی به نمایندگی از کشورمان در این رقابت ها حضور داشتند که در پایان و در رشته کشتی آزاد به یک مدال طلا، ۲ نقره و ۳ برنز و در کشتی فرنگی به یک مدال طلا و یک نقره دست یافتند.



برای تیم کشتی آزاد باشگاه رعد پدافند هوایی رضا افضلی در وزن ۷۴ کیلوگرم به مدال طلا، حامد رشیدی و مصطفی قیاسی در اوزان ۷۰ و ۸۶ کیلوگرم به مدال نقره و رضا اطری، پیمان بیابانی و حسین شهبازی در اوزان ۵۷، ۶۱ و ۹۷ کیلوگرم به مدال برنز رسیدند و مرتضی قیاسی و پویا رحمانی در اوزان ۶۵ و ۱۲۵ کیلوگرم از دور رقابت ها کنار رفتند.



همچنین برای تیم کشتی فرنگی باشگاه رعد پدافند هوایی نیز فرشاد بلفکه در وزن ۷۱ کیلوگرم به مدال طلا و شیرزاد بهشتی طلا در وزن ۵۹ کیلوگرم به مدال نقره دست یافتند، داود عابدین زاده در وزن ۸۵ کیلوگرم پنجم شد و محمدرضا گرایی، هادی علیزاده پورنیا، مهدی محمدزاده و شهاب قوره جیلی در اوزان ۶۶، ۷۵، ۸۰ و ۱۳۰ کیلوگرم از دور رقابت ها کنار رفتند.



نتایج نمایندگان کشورمان در روز دوم این رقابت ها به شرح زیر است:



در کشتی آزاد و در وزن ۶۱ کیلوگرم، پیمان بیابانی در دور نخست آندری استویانوف از اوکراین را شکست داد وی در دور بعد نیز با نتیجه ۸ بر صفر از سد داوید دوبری از رومانی گذشت اما در مرحله نیمه نهایی مقابل احمد نبی گوارزاتیلوف از آذربایجان با نتیجه ۹ بر ۳ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار ولادمیر دوبوف از بلغارستان را با نتیجه ۹ بر ۲ شکست داد و صاحب مدال برنز شد.



در وزن ۷۰ کیلوگرم حامد رشیدی در کشتی نخست مقابل واسلی میخایلوف از اوکراین با نتیجه ۷ بر ۶ به پیروزی رسید. وی در دور دوم نیز با نتیجه ۶ بر ۴ از سد جیسون چامبرلاین از آمریکا گذشت و راهی دیدار نیمه نهایی شد. رشیدی در این دیدار نیز مقابل سیمون رادولوف از اوکراین با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید و راهی دیدار فینال شد. وی در دیدار فینال مقابل جیمز گرین از آمریکا شکست خورد و به مدال نقره رسید.



در وزن ۸۶ کیلوگرم مصطفی قیاسی پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل استفان ورب از مجارستان با نتیجه ۷ بر ۳ به پیروزی رسید، وی در دور سوم با نتیجه ۶ بر ۲ از سد گئورگی سردکوف از بلغارستان گذشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. قیاسی در این دیدار نیز با نتیجه ۴ بر ۲ بوریس ماکویف از اسلواکی را شکست داد و راهی دیدار فینال شد. وی در دیدار فینال با نتیجه ۸ بر صفر (ضربه فنی) مقابل گاجی مراد ماگمومد سعیداف از آذربایجان شکست خورد و به مدال نقره بسنده کرد.





در وزن ۱۲۵ کیلوگرم پویا رحمانی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل دانیلو کارتاوی از اوکراین با نتیجه ۱۰ بر ۴ شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد، رحمانی از دور رقابت ها کنار رفت.



در کشتی فرنگی و در وزن ۶۶ کیلوگرم، محمدرضا گرایی پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل شرهی هارکوشا از اوکراین با نتیجه ۷ بر ۵ به پیروزی رسید وی در دور سوم مقابل داتو چخارتیشویلی از گرجستان با نتیجه ۵ بر ۴ شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر گرج در دور بعد، گرایی از دور رقابت ها کنار رفت.



در وزن ۷۵ کیلوگرم هادی علیزاده پورنیا در دور اول مقابل میهایل باردوف از مولداوی با نتیجه ۶ بر ۳ شکست خورد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال، وی به گروه بازنده ها رفت اما در مسابقات این گروه با نتیجه ۵ بر ۳ مقابل وارشام بورانیان از ارمنستان شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت.



در وزن ۸۵ کیلوگرم داود عابدین زاده در دیدار نخست مقابل گوگا گاگنیدزه از بلاروس با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید وی در دور بعد با نتیجه ۴ بر ۳ مقابل میکالای استادوب از بلاروس به پیروزی رسید اما در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل الکساندر شیشمان از اوکراین شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. عابدین زاده در این دیدار مقابل ژان بلنیوک قهرمان جهان و نایب قهرمان المپیک از اوکراین با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد و پنجم شد.



در وزن ۱۳۰ کیلوگرم شهاب قوره جیلی در دور اول مقابل الکساندر چرنتسکی از اوکراین با نتیجه ۶ بر صفر شکست خورد و با توجه به شکست این اوکراینی در دورهای بعد، مهدی زاده از دور رقابت ها کنار رفت.