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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۲۳

فرماندار شهرستان قروه:

رفع مشکل کمبود آب یکی از مؤلفه های اساسی توسعه است

رفع مشکل کمبود آب یکی از مؤلفه های اساسی توسعه است

قروه- فرماندار قروه نقش جهاد کشاورزی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را مهم دانست و رفع مشکل کمبود آب در منطقه را یکی از مؤلفه های اساسی برای پیشبرد اهداف توسعه عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کولانی شامگاه شنبه در نشست شورای اداری و هماهنگی جهاد کشاورزی شهرستان قروه با اشاره به نقش بخش کشاورزی در تحقق اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: یکی از نسخه هایی که اقتصاد را در برابر تکانه های اقتصادی تقویت می کند تکیه بر اهداف اقتصاد مقاومتی بنا بر ظرفیت های هر منطقه است که این مهم در قروه بیشتر در قالب بخش کشاورزی تعریف می شود لذا نیاز است نگاه ها به این حوزه به عنوان مهم ترین اولویت در نظر گرفته شود.

کولانی دغدغه نخست در بخش کشاورزی را مشکل آب دانست و افزود: پایه توسعه شهرستان بر مبنای کشاورزی است و یکی از مؤلفه های پیشبرد اهداف در این بخش مربوط به حل مشکل آب است و مدیریت نادرست در قبل عامل آسیب در این زمینه می باشد.

وی با بیان اینکه معضل آب یک حس خطر در جامعه ایجاد و دورنمای ده سال آینده شهرستان را خدشه دار کرده است، تصریح کرد: اصلاح الگوی کشت و مصرف، آموزش اصولی در راستای آگاه سازی به جامعه و ترویج فرهنگ صرفه جویی آرامبخشی اساسی برای گذر از این بحران پیش رو است.  

کولانی در ادامه منابع طبیعی را دغدغه دیگر مربوط به توسعه در بخش کشاورزی اعلام کرد و یادآور شد: منابع طبیعی نباید به عنوان ترمز توسعه شهرستان استفاده شود بله این مهم می تواند به عنوان کلید حضور سرمایه گذاران در منطقه مطرح شود.

وی بر مدیریت صحیح در کارها، رفع موانع تولید در بخش کشاورزی و توجه به صنایع تبدیلی با هدف آسایش مردم و رضایت آنان از دولت و نظام تأکید کرد.

کد مطلب 3923388

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