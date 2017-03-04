عربستان قیمت بنزین را ۳۰درصد افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، الرای نوشت: سعودی ها می خواهند قیمت بنزین را تا سال ۲۰۲۰ به استاندارد جهانی برسانند، قیمت بنزین در عربستان بازهم ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت و هزینه های معیشتی بر دوش شهروندان سنگینی خواهد کرد.



به نوشته این نشریه، سعودی ها همچنان به سیاست کاهش پرداخت یارانه های حمایتی ادامه می دهند و مردم این کشور به استفاده از بنزین با کیفیت پایین و ارزان روی آورده اند.