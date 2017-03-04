عربستان قیمت بنزین را ۳۰درصد افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، الرای نوشت: سعودی ها می خواهند قیمت بنزین را تا سال ۲۰۲۰ به استاندارد جهانی برسانند، قیمت بنزین در عربستان بازهم ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت و هزینه های معیشتی بر دوش شهروندان سنگینی خواهد کرد.
به نوشته این نشریه، سعودی ها همچنان به سیاست کاهش پرداخت یارانه های حمایتی ادامه می دهند و مردم این کشور به استفاده از بنزین با کیفیت پایین و ارزان روی آورده اند.
نشریه «الرای» کویت با اشاره به تداوم کمبود منابع مالی در عربستان سعودی نوشت، دولت این کشور به دنبال افزایش مجدد قیمت بنزین است.
به گزارش خبرگزاری مهر، الرای نوشت: سعودی ها می خواهند قیمت بنزین را تا سال ۲۰۲۰ به استاندارد جهانی برسانند، قیمت بنزین در عربستان بازهم ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت و هزینه های معیشتی بر دوش شهروندان سنگینی خواهد کرد.
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