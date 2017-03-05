آب نعمتی که برای زنجان تهدید شد

خبرگزاری مهر-گروه استان ها-احمد اسدی: زنجان به تبع شرایط کشور یکی از شهرهایی هست که در معرض کم آبی و کاهش و افت شدید آب های زیرزمینی مواجه است. این خطر بالقوه در حالی برای شهر و استان زنجان در کمین قرار گرفته که بالا آمدگی سطح آب های زیرزمینی در برخی نقاط شهر، جاری شدن آب های سطحی و فاضلاب به باغات جنوب شهر و بروز مشکلات زیست محیطی ناشی از آن تبدیل به یک تهدید جدی برای سلامت شهروندان زنجانی شده است.

سطح بالا آمدگی آب های زیر سطحی برای برخی از نقاط شهر زنجان به حالت اشباع رسیده و شاهد بیرون آمدن آن در برخی مناطق هستیم به گفته کارشناسان بالا آمدگی آب های زیر سطحی برای برخی از نقاط شهر زنجان به حالت اشباع رسیده و شاهد بیرون آمدن آن در برخی مناطق هستیم. اخیرا نیز باغداران جنوب شهر زنجان اعتراضات زیادی نسبت به جاری شدن آب های جاری که همراه فاضلاب است به باغ های خود کرده اند.

این مشکلات در شهر زنجان که سابقه بسیار طولانی دارد و همواره طی سالیان گذشته در خصوص آن ها بحث ها و بررسی های زیادی صورت گرفته، درمانی نداشته و این واقعیت نشان از عدم جدیت مسئولان مربوطه و عدم توان ارائه راهکارهای عملیاتی برای برون رفت از مشکلات است.

کمبود اعتبارات نقل محافل جلسات مدیران و کارشناسان است و طی گذر سال ها از زمان مدیریتی دستگاه های اجرایی این نقل دهان به دهان در حال چرخش بوده است.

در همین خصوص کمیسیون عمران و محیط زیست شورای اسلامی شهر زنجان جلسه برای بررسی مشکل ورود آب های سطحی و فاضلاب به باغات جنوب زنجان برگزار کرد و غیبت برخی مدیران در این جلسه و حضور نیافتن برخی مدیران تصمیم گیر نیز نشان از عدم جدیت آن ها به این موضوع داشت.

رئیس کمیسیون عمران و محیط زیست شورای اسلامی شهر زنجان در این نشست بر ضرورت همگرایی دستگاه های متولی برای حل مشکلات شهر زنجان تاکید کرد و گفت: در دو بخش از باغات جنو شهر زنجان مطابق بررسی و مستندات ارائه شده مشکل تخلیه آب های سطحی و فاضلاب شهری وجود دارد که موجب بروز اعتراضات باغداران شده است.

هدایت درست و اصولی فاضلاب در جنوب شهر صورت نگرفته است

رزاق محمدی با بیان اینکه متاسفانه هدایت درست و اصولی فاضلاب در جنوب شهر صورت نگرفته است، افزود: شاهد مسائل بهداشتی در هدایت این آب ها نیستیم و سلامت شهروندان در این خصوص تهدید می شود.

محمدی به درخواست باغداران و برخی از مردم شهر برای رسیدگی به این موضوع اشاره کرد و اظهار داشت: مطابق آزمایش های صورت گرفته آبی که وارد باغات جنوب شهر می شود سالم نیست.

این مسئول خواستار همگرایی متولیان امور برای حل مشکلات شد و تاکید کرد: مدیران در زمان حضور برای جلسات بررسی ذهنیت دستگاهی خود را کنار بگذارند و به فکر ارائه راهکارهای عملی جهت حل مشکلات باشند.

تکمیل نشدن شبکه فاضلاب شهر زنجان

در ادامه این جلسه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان به عدم تکمیل شبکه فاضلاب شهر زنجان اشاره کرد و گفت: با همه مشکلات اعتباری برای تکمیل شبکه و ساخت تصفیه خانه شهر زنجان تلاش شده است.

جزو معدود شهرهایی هستیم که برای ساخت تصفیه خانه شهر زنجان با بخش خصوصی قرارداد امضا کرده ایم علیرضا جزءقاسمی با بیان اینکه برنامه های مدونی برای این موضوع تدوین شده است، افزود: جزو معدود شهرهایی هستیم که برای ساخت تصفیه خانه شهر زنجان با بخش خصوصی قرارداد امضا کرده ایم. سرمایه گذاری نزدیک به ۱۱۰ میلیارد تومانی برای ارتقای مدول اول و ساخت مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر زنجان در دستور کار قرار دارد.

جزءقاسمی جذب اعتبارات عمرانی را دارای روند کند عنوان کرد و گفت: در سال جاری ۱۴.۵ کیلومتر توسعه شبکه هدف گذاری شد که با توجه به حجم اعتبارات ۸.۵ کیلومتر آن محقق شده است.

این مسئول تاکید کرد: برنامه هفت ساله ای برای توسعه شبکه فاضلاب شهری زنجان در دستور کار قرار دارد و همکاری مردم نیز در این راستا نیاز است که همکاری بین بخشی برای تشویق و ترغیب مردم به استفاده از شبکه فاضلاب نیز صورت گرفته است.

وی ورود آب به باغ های جنوب شهر زنجان را آب های سطحی عنوان کرد و گفت: وظیفه آب و فاضلاب شهری اجرای شبکه فاضلاب در شهر زنجان است.

تعریف دقیق و علمی از مفاهیم وجود داشته باشد

همچنین معاون شهردار زنجان تاکید بر اینکه شهرداری زنجان در راستای وظایف قانونی نسبت به حل مشکلات شهروندان اقدام می کند، افزود: متولی تمامی مسائل مربوط به آب دولت بوده و آب و فاضلاب شهری در این خصوص مسئولیت دارد.

سعید عباسی با بیان اینکه ابتدا باید تعریف دقیق و علمی از مفاهیم وجود داشته باشد، افزود: ابتدا باید در مفاهیم تعریف شده به اتفاق نظر رسید و سپس نسبت به حل مشکل اقدام کرد.

عباسی با بیان اینکه آب های وارد شده به باغات جنوب شهر زنجان فاضلاب شهری هستند، افزود: تعاریف موجود نشان می دهد که این آب شامل فاضلاب بوده و در حوزه وظایف آبفا قرار دارد.

انجام نمونه برداری از آب های ورودی به باغات جنوب شهر زنجان

مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان نیز در این جلسه بر ضرورت تعامل بین بخشی برای حل این مشکل تاکید کرد و گفت: در طی ۲۸ سال گذشته تعامل لازم برای حل مشکل شکل نگرفته و راهکار و اقدام عملی برای برطرف شدن مشکلات انجام نشده است.

نمونه برداری از آب های ورودی به باغات جنوب شهر زنجان نشان از فاضلابی بودن این آب ها بوده و ترکیبی از آب های سطحی و فاضلاب هستند جمال ناصحی از انجام نمونه برداری از آب های ورودی به باغات جنوب شهر زنجان خبر داد و گفت: این نمونه برداری نشان از فاضلابی بودن این آب ها بوده و ترکیبی از آب های سطحی و فاضلاب هستند.

وی خواستار حمایت از آبفای استان برای حل این مشکل شد و تاکید کرد: راهکار عملی برای برون رفت از این مشکل حمایت از آب و فاضلاب شهری برای تکمیل شبکه فاضلاب شهری و پوشش ۱۰۰ درصدی در سطح شهر است.

ناصحی کمک به شهروندان بی بضائت برای اتصال به شبکه فاضلاب شهری را خواستار شد و اظهار داشت: برطرف شدن این مشکل نیازمند اقدامات زنجیره ای و همکاری دستگاه های مختلف است.

تشکیل کمیته برای پیگیری مشکلات

در این جلسه نماینده سازمان محیط زیست استان نیز بر جدی بودن مشکلات زیست محیطی این موضوع تاکید کرد و خواستار اقدامات کارشناسی برای رفع این مشکل شد.

معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار زنجان نیز بهداشت و سلامت مردم را موضوع مهم و جدی برای مسئولان برشمرد و خاطرنشان کرد: در این خصوص هیچ احمالی پذیرفته شده نیست.

احمدرضا حافظی خواستار اقدامات جمعی برای برون رفت از مشکلات شد و تاکید کرد: هرچند محدودیت های اعتباری وجود دارد اما با کار جمعی باید مشکلات را برطرف کنیم.

در این جلسه مقرر شد کمیته ای با حضور مسئولان مربوطه برای پیگیری این مشکل ایجاد شود. این کمیته برای طرح نظرات کارشناسی، راهکارهای حمایتی برای پوشش کامل فاضلاب شهری زنجان، اقدامات مورد نیاز برای تشویق و ترغیب مردم برای استفاده از شبکه فاضلاب و استفاده از ابزارهای نظارتی در این خصوص و فرهنگ سازی مورد تاکید قرار گرفت.

مدیریت، حلقه مفغوده استفاده بهینه از آب

مشکل ورود آب های سطحی و فاضلاب شهر زنجان به باغات جنوب در حالی مطرح می شود که ضرورت همگرایی مسئولان، تفکیک وظایف دستگاه ها برای رسیدن به خروجی مشترک و تبدیل تهدید به یک فرصت مهم برای شهر و توسعه آن نیاز امروز شهر زنجان است.

امروز بالاآمدگی آب های زیرسطحی و ورود آب به باغات جنوب شهر می تواند با مدیریت مناسب تبدیل به یک فرصت طلایی برای استفاده بهینه از منابع انرژی و حفظ و صیانت از داشته های زیست محیطی شهر شود.

هدایت درست و کانال کشی مناسب برای فاضلاب شهری و آب های سطحی و زیرسطحی، تصفیه مناسب این آب ها و به کارگیری آن در بخش صنعتی، آبیاری فضای سبز شهری و دیگر بخش های مورد نیاز می تواند انجام شود.