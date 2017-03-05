به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، اقدامات تلافی جویانه ارتش و کمیته های مردمی یمن علیه نظامیان متجاوز سعودی و مزدوران آنها در شهرهای مرزی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این اقدامات، توپخانه های ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع نظامیان متجاوز سعودی در شهر مرزی نجران را زیر آتش گرفتند.

طبق اعلام رسانه های یمنی، توپخانه های این کشور پایگاه نظامی «الحجله» در نجران را هدف قرار دادند.

در همین حال، توپخانه های ارتش یمن مقر فرماندهی عملیات سعودیها در شهر مرزی العسیر را نیز گلوله باران کردند.

گفتنی است، عملیات نیروهای یمنی علیه سعودیها و مزدوران آنها در حالی است که حملات ددمنشانه رژیم سعودی به مناطق مسکونی یمن همچنان ادامه دارد.