تیم فوتسال آتلیه طهران قم حریف فردوسی مشهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم رقابت‌های فوتسال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز برگزار می‌شود و در یکی از بازی‌ها نماینده استان قم در زمین حریف برابر نماینده خوشنام مشهدی به میدان می‌رود.

تیم‌های فوتسال آتلیه طهران قم و فردوسی مشهد امروز از ساعت ۱۶ در سالن شهدای مدافع حرم مشهد در حالی برابر هم قرار می‌گیرند که تیم آتلیه طهران قم وضعیت خوبی در جدول دارد و گزینه جدی صعود از لیگ دسته اول فوتسال ایران به لیگ برتر است و می‌خواهد رتبه دوم خود در جدول را حفظ کند.

دیدار رفت ۲ تیم در قم با برتری تیم میزبان همراه بود اما آتلیه طهران می‌خواهد امروز در زمین حریف نیز برنده بازی باشد و با حفظ روند پیروزی‌های پی در پی خود در بازی‌های آتی راه خود را برای صعود به مرحله نهایی و در نهایت راهیابی به لیگ برتر فوتسال هموارتر کند.

شاگردان سید وحید غیاثی در رقابت با ۳ تیم دیگر برای کسب عنوان اول یا دوم برای صعود به دور نهایی قرار دارند و به خوبی واقف هستند که نباید در مسابقات خود امتیاز از دست بدهند و به همین دلیل امروز در مشهد نیز گزینه‌ای جز کسب ۳ امتیاز در پیش رو ندارند.

آتلیه طهران در جدول رده بندی ۳ رقیب جدی برای کسب یکی از ۲ سهمیه صعود دارد به طوری که تیم صدرنشین مقاومت قرچک است که از ۱۳ بازی ۲۶ امتیاز دارد و آتلیه طهران از همین تعداد بازی ۲۳ امتیازی و در رده دوم است و در جایگاه سوم تیم منصف قائم شهر ایستاده که یک بازی بیشتر دارد و ۲۲ امتیازی است.

در رده چهارم جدول تیم شاهد شیراز از ۱۳ بازی ۲۱ امتیاز دارد و چهارمین مدعی صعود است و به غیر از منصف قائم شهر که ۲ بازی دیگر تا پایان مسابقات خود در پیش دارد سایر تیم‌ها ۳ بازی دیگر برگزار می‌کنند و نتایج مسابقات هفته‌های پایانی تعیین کننده خواهد بود.

آتلیه طهران برای صعود امروز باید فردوسی مشهد را در خانه حریف شکست دهد و سپس در بازی تعیین کننده در قم از سد شاهد شیراز عبور کند و در نهایت آخرین بازی فصل را در اردبیل برابر تیم بهراد اردبیل برگزار کند که شاید تا آن زمان سقوطش به دسته پایین‌تر مسجل شده باشد.