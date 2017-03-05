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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۰۰

در لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور؛

تیم فوتسال آتلیه طهران قم حریف فردوسی مشهد شد

تیم فوتسال آتلیه طهران قم حریف فردوسی مشهد شد

قم - تیم فوتسال آتلیه طهران قم در دیداری از لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور حریف تیم فوتسال فردوسی مشهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم رقابت‌های فوتسال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز برگزار می‌شود و در یکی از بازی‌ها نماینده استان قم در زمین حریف برابر نماینده خوشنام مشهدی به میدان می‌رود.

تیم‌های فوتسال آتلیه طهران قم و فردوسی مشهد امروز از ساعت ۱۶ در سالن شهدای مدافع حرم مشهد در حالی برابر هم قرار می‌گیرند که تیم آتلیه طهران قم وضعیت خوبی در جدول دارد و گزینه جدی صعود از لیگ دسته اول فوتسال ایران به لیگ برتر است و می‌خواهد رتبه دوم خود در جدول را حفظ کند.

دیدار رفت ۲ تیم در قم با برتری تیم میزبان همراه بود اما آتلیه طهران می‌خواهد امروز در زمین حریف نیز برنده بازی باشد و با حفظ روند پیروزی‌های پی در پی خود در بازی‌های آتی راه خود را برای صعود به مرحله نهایی و در نهایت راهیابی به لیگ برتر فوتسال هموارتر کند.

شاگردان سید وحید غیاثی در رقابت با ۳ تیم دیگر برای کسب عنوان اول یا دوم برای صعود به دور نهایی قرار دارند و به خوبی واقف هستند که نباید در مسابقات خود امتیاز از دست بدهند و به همین دلیل امروز در مشهد نیز گزینه‌ای جز کسب ۳ امتیاز در پیش رو ندارند.

آتلیه طهران در جدول رده بندی ۳ رقیب جدی برای کسب یکی از ۲ سهمیه صعود دارد به طوری که تیم صدرنشین مقاومت قرچک است که از ۱۳ بازی ۲۶ امتیاز دارد و آتلیه طهران از همین تعداد بازی ۲۳ امتیازی و در رده دوم است و در جایگاه سوم تیم منصف قائم شهر ایستاده که یک بازی بیشتر دارد و ۲۲ امتیازی است.

در رده چهارم جدول تیم شاهد شیراز از ۱۳ بازی ۲۱ امتیاز دارد و چهارمین مدعی صعود است و به غیر از منصف قائم شهر که ۲ بازی دیگر تا پایان مسابقات خود در پیش دارد سایر تیم‌ها ۳ بازی دیگر برگزار می‌کنند و نتایج مسابقات هفته‌های پایانی تعیین کننده خواهد بود.

آتلیه طهران برای صعود امروز باید فردوسی مشهد را در خانه حریف شکست دهد و سپس در بازی تعیین کننده در قم از سد شاهد شیراز عبور کند و در نهایت آخرین بازی فصل را در اردبیل برابر تیم بهراد اردبیل برگزار کند که شاید تا آن زمان سقوطش به دسته پایین‌تر  مسجل شده باشد.

کد مطلب 3923415

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