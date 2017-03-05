جنگ خیابانی مخالفین و موافقین ترامپ در شهرهای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهوری تازه کار آمریکا که دیروز شنبه را به برگزاری تظاهرات هایی در حمایت از وی اختصاص داده بودند، با خستگی حاصل از یک روز پر تنش که با درگیری لفظی یا فیزیکی با مخالفین ترامپ سپری شد، به خانه های خود بازگشتند.

این درگیری ها در ایالت هایی چون «تنسی»، «مینه سوتا» و به ویژه «کالیفرنیا» نمود بیشتری پیدا کرد تا آنجا که در شهر «برکلی» ایالت کالیفرنیا، مخالفین و موافقین ترامپ با چوب به جان هم افتادند و در مواردی هم اسپری فلفل به سر وصورت یکدیگر پاشیدند حال آنکه پلیس ضد شورش سعی کرد حتی المقدور از دخالت در درگیری پرهیز کند.

اما بیش از درگیری ها، موضوع دیگری که نمود پیدا کرد، تعداد اندک مردمی بود که به طرفداری از ترامپ به خیابان ها آمده بودند. در حالی که در تظاهرات ضد ترامپ که در ماه گذشته انجام شد، شاهد حضور چندین هزار نفری مخالفین بودیم؛ تظاهرات حمایت از ترامپ که در ۲۸ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا برگزار شد، شامل تشکل هایی چند صد نفره در شهرهای مختلف بود که در اغلب مکان ها به درگیری با گروه های مخالف ختم شد.

گفتنی است موافقین ترامپ مسائلی چون اشتغال زایی و امنیت مرزی را از دلایل حمایت خود از رئیس جمهوری تازه کار و نه چندان محبوب آمریکا اعلام کردند.

اما در میان همه تصاویری که از درگیری های شنبه به ثبت رسید، عکسی که یکی از طرفداران ترامپ را در حالی نشان می دهد که مجهز به باتوم چوبی، کلاه محافظ در برابر گاز اشک آور و اسپری منقش به پرچم آمریکا بود، بیش از همه جلب توجه می کند.

ناگفته نماند خودرو رئیس جمهوری هم در نزدیکی ملک شخصی وی در ایالت «فلوریدا» برای لحظه ای توقف کرد تا ترامپ بتواند از داخل آن برای طرفدارانش دست تکان بدهد.