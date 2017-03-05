کشف مهمترین ابرنواختر تاریخ ۳۰ ساله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ساینس الرت، در بیست و چهارم و فوریه سال ۱۹۸۷، دو اخترشناس به نام اسکار دالده و لان شلتن موفق به مشاهده پدیده منحصربفرد نجومی از روی کوههای مرتفع شیلی شدند: شکل گیری ستاه ای جدید در آسمان شب. اما خیلی زود متوجه شدند آنچه رصد کرده اند در واقع تولد یک ستاره نبوده و در حقیقت پایان عمر آن بوده که تحت عنوان یک ابرنواختر شناخته می شود.

مطالعات بیشتر نشان داد این ستاره که تحت عنوان Supernova ۱۹۸۷A شناخته می شود متأثر از جاذبه اش در خود فرو ریخته که در نتیجه حجم عظیمی از مواد رادیو اکتیو را در کیهان آزاد کرده است. دانشمندان تخمین می زنند این میزان برابر با انرژی حاصل از ۱۰۰ میلیون خورشید باشد.

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اکنون ناسا در سی امین سالگرد چنین کشف مهمی دست به ابتکار جالبی زده و تصاویر متحرکی از فرآیند بررسی دقیق این رویداد ارایه کرده است. این تصاویر توسط اخترشناسان رصدخانه اشعه ایکس چاندرا ناسا تهیه شده است. یکی از این افراد می گوید: Supernova ۱۹۸۷A به یکی از بهترین فرصتهای تاریخی برای ما تبدیل شده تا درباره قبل، حین و پس از مرگ یک ستاره مطالعه دقیقی داشته باشیم.

این تصاویر متحرک سرنخهای مهمی درباره ابرنواخترها در اختیار دانشمندان قرار می دهد.

این ابرنواختر نه تنها درخشان ترین نمونه رصد شده طی صدها سال گذشته بوده بلکه برای نخستین بار در تاریخ معاصر بوده که دانشمندان با استفاده از تجهیزات مدرن اقدام به مشاهده یک ابرنواختر می کردند و به همین دلیل ناسا توجه ویژه ای به این رویداد و ۳۰ ساله شدن آن داشته است.