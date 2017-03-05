برنامه جودوکاران ایران در گرانداسلم باکو

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات گراند اسلم طی روزهای ۲۰ تا ۲۳ اسفندماه با حضور ۲۰۶ جودوکار از ۳۲ کشور برگزار خواهد شد که تیم ملی کشورمان با ۱۰ جودوکار در این رقابتها حاضر خواهد شد.

ابوالفضل محمودی در وزن ۶۰- کیلوگرم اولین نماینده ایران است که روز جمعه ۲۰ اسفندماه به دیدار رقبای خود می رود. در همین روز قاسم نوری زاده و علیرضا خجسته هم در وزن ۶۶- کیلوگرم به روی تاتامی می روند.

شنبه ۲۱ اسفندماه در روز دوم این مسابقات، مبارزات اوزان ۷۳- و ۸۱- کیلوگرم برگزار خواهد شد که محمد محمدی بریمانلو، مهدی فتحی پور و سعید ملایی نمایندگان کشورمان می باشند.

یکشنبه در روز پایانی هم وحید نوری و حامد رشیدی در وزن ۹۰- کیلوگرم به مصاف حریفان خود می رود. جودوکاران کشورمان بعد از پایان این رقابتها به تهران بازمی گردند.

خبر دیگر از جودو اینکه تیم جوانان کشورمان اردوی آماده سازی خود را ۲۶ اسفندماه آغاز کرده و بعد از طی کردن مراحل تمرینی تا هشتم فرودین ماه ۹۶، روز دهم فروردین ماه راهی رقابتهای بین المللی برمن آلمان می شود. تیم جوانان بعد از حضور در این رقابتها، در یک اردوی مشترک ۷ روزه نیز حاضر خواهد شد.

ضمن اینکه تیم ملی جودو، بعد از حضور در باکو، رقابتهای گراند پری تفلیس را پیش رو دارد که طی روزهای ۱۰ تا ۱۲ فروردین ماه برگزار می شود.