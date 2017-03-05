به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ۱۹ دی، آیتالله رضا استادی در مراسم سوگواری حضرت زهرا(س) در مجتمع علمی، فرهنگی و آموزشی طلوع مهر در قم، بیان داشت: برداشتن قدمهای کوچک برای تقویت دین و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر از اهمیت بسزایی برخوردار است، به طوری که اگر جوانی بتواند با دوست هم سن و سال خود که نسبت به مسائل دینی آگاهی کمی دارد صحبت کرده و نگاهش را نسبت به دین تقویت کند و یا با دعوت به مجالس روضه و سخنرانی مذهبی آگاهیهای آن را بالا ببرد بدون شک مورد مرضی رضای حضرت فاطمه (س) است.
آیتالله استادی با بیان اینکه در آستانه سال نو هستیم و باید افراد بی بضاعت را فراموش نکنیم، اظهار داشت: مقصود از ادخال سرور مؤمنین؛ یعنی همین که در آستانه سال نو هستیم، دل خانواده بیبضاعت را شاد کنیم با کمک نقدی و غیر نقدی، در جامعهای که فقیر و ثروتمند وجود دارند باید سعی کنیم به یکدیگر رسیدگی داشته باشیم، رحم کنیم تا به ما رحم کنند.
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه افزود: نمیتوان نسبت به این مسائل بی تفاوت بود، روایات متعددی است که از محبوبترین اعمال نزد پروردگار سرور مؤمنین است به شرطی که مفسدهای در آن نباشد، تسکین آلام دیگران، ادای دین مقروضین، کمک به سائلین، غصهای را برطرف ساختن، البته همه این موارد در خفا و مخفیانه، نه اینکه بریم آبروی مؤمنی را هم ببریم.
وی با بیان اینکه نمیشود فقط « گفت و شنید»، تصریح کرد: هر گفتن و شنیدنی باید همراه با عمل باشد، هیچ جامعهای اصلاح نمیشود، الا آنکه اهل آن جامعه به یکدیگر رحم کنند، اهل رحم باشید تا مورد رحم واقع شوید.
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