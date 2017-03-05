جامعه نخبگان خود را فراموش کرده است/سرآمدی بنیاد نخبگان خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس بنیاد نخبگان استان خوزستان شامگاه گذشته در این مراسم اظهار کرد: بنیاد ملی نخبگان در راستای اجرایی سازی سند راهبردی نخبگان کشور اقدام های ملی و منطقه ای را تعریف کرده است که این بنیاد حسب منویات مقام معظم رهبری و دیدارهای اخیر ایشان با نخبگان مبنی بر توجه به مباحث فرهنگی جامعه، تکریم و تجلیل از سرآمدان، نخبگان و فرهیختگان جامعه و همچنین اسنفاده از ظرفیت نخبگان در ایجاد امواج نخبگانی در جامعه را به صورت ویژه مد نظر قرار داده است.

علیرضا زراسوندی با بیان اینکه متاسفانه جامعه بنا به دلایلی نخبگان، فرهیختگان و بزرگان خود را فراموش کرده اسنت گفت: می بایست اقدام های ملی و منطقه ای در راستای شناساندن فرهیختگان به جامعه صورت بگیرد، این چیزی است که در جامعه به آن نیاز داریم.

زراسوندی با این توضیح که بنیاد ملی نخبگان اعتقاد دارد هر کار خیر و هر عملکرد مثبتی را بایستی در زمان خودش تکریم و تمجید و تجلیل کرد، افزود: بنیاد نخبگان استان خوزستان در همین راستا و بلافاصله پس از مصوب شدن این جایزه تحصیلی در ستاد بنیاد ملی و انجام مذاکرات، مقدمات تکریم را نیز فراهم کرد.

وی، دانشگاه شهید چمران را یک گنجینه برای استان و منطقه دانست و با بیان اینکه بایستی از این بانک ژنی استفاده و محافظت کنیم، اظهار کرد: بهره بردن از عمل نیکویی که سرآمدان استان خوزستان برای تقویت و ارتقا علمی مستعدین استان انجام دادند یکی از مباحث مهمی بود که در دوسال گذشته در بنیاد نخبگان خوزستان مورد پیگیری قرار گرفت و جایزه تحصیلی پروفسور عباس ترسلی اولین جایزه استان در سال گذشته و دومین جایزه بعد از بوشهر در سطح کشور نتیجه این پیگیری ها بود.

رئیس بنیاد نخبگان استان خوزستان در تشریح روند این جایزه تحصیلی اظهار کرد: این جایزه تعریف شد، اساس نامه ای مطابق با فرمت بنیاد ملی نخبگان برای آن تدوین و مقرر شد که دکتر ترسلی از دانشجویان سه مقطع مستعد کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای استان خوزستان حمایت به عمل بیاورد.

زراسوندی با بیان اینکه بنیاد نخبگان برای طی کردن روند این جایزه تحصیلی، هیئت امنایی را تشکیل داد و در دانشگاه شهید چمران اهواز، جلسات ارزیابی ثبت نام کننده ها برگزار و سپس سامانه ای برای بارگذاری و ثبت نام نفرات طراحی شد که در نهایت از ثبت نام کنندگان، تعداد ۲۰ نفر در گروه شیمی انتخاب شد و توسط هیئت امنای این جایزه، نفرات برتر در مقاطع مختلف انتخاب و امروز اولین جایزه مصوب بنیاد ملی اهدا می شود.

رئیس بنیاد نخبگان استان خوزستان در ادامه افزود: به دلیل توجه بنیاد ملی نخبگان، متقاضی دومین جایزه تحصیلی شدیم و با توجه به این نگاه ویژه بنیاد ملی نخبگان، امروز شاهد دومین بورس تحصیلی بنیاد نخبگان استان خوزستان هستیم. روند انجام شده جایزه تحصیلی پروفسور ترسلی برای جایزه تحصیلی پروفسور امیدعلی شهنی کرمزاده نیز انجام می شود.



بنیاد نخبگان در بین دیگر استان ها سرآمد است

همچنین میثم جعفری، مدیر کل برنامه ریزی و نظارت ستاد اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان نیز در این مراسم گفت: بنیاد ملی نخبگان بر اساس ماموریتی که دارد سند راهبردی کشور در امور نخبگان را تدوین کرده و نکته ای که در این مسیر مورد توجه بوده، مسیری از آغازگران تا درجه نخبگی است.

جعفری با بیان اینکه در هر مرحله از این مسیر نیاز به استفاده از ابزارهایی متناسب با حوزه های تعریف است، ادامه داد: در مرحله آغاز، موضوع شناسایی، هدایت و توانمندسازی مستعدان به عنوان اصلی ترین موتور محرکه این حوزه مد نظر است که باید به آن توجه شود تا نخبگانی که امروز در خدمت آنها هستیم به ارتقای علمی دست یابند و به نخبگی برسند.

سرپرست کمیسیون توانمندسازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان در ادامه با بیان اینکه در یک سال گذشته برنامه های مهمی را بنیاد ملی تدوین، مصوب و در سراسر کشور اجرایی کرد افزود: یکی از تعاریفی که در بنیاد ملی برای اجرای برنامه ها مد نظر است این است که استعداد، مرز ندارد و هیچ مرزبندی برای استعدادها نباید در نظر گرفت، از طرفی بر اساس خطوطی که مشخص شده است، نمی توانیم از خیلی بحث ها به راحتی عبور کنیم و نیاز داریم تا تعاریف جدیدی برای پرورش نخبگان در همه حوزه ها داشته باشیم.

مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت ستاد اجرایی‌سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان در ادامه به ثبت ۱۰ جایزه به نام سرآمدان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در جوایزی که تعریف شده تاکنون در تهران بورس تحصیلی نداشته‌ایم اما در استان‌هایی مانند بوشهر، خوزستان، قزوین و دو استان دیگر این برنامه اجرا شده است که استان خوزستان به نسبت دیگر استان ها سرآمد است.



جعفری ادامه داد: در خوزستان با توجه به ظرفیت موجود و با تلاش‌های بنیاد استان خوزستان کمک زیادی به این امر شد تا این جوایز شکل گرفت. همچنین این استان در فعالیت‌های فرهنگی تقریباً سرآمد است و این اعتقاد را داریم که مستعدان استان به‌جای تحقق‌آفرینی، تعهدآفرینی کرده‌اند و استعداد آنها یک استعداد تعهدآفرین است.

وی ادامه داد: به‌طور مثال در خصوص اردوهای جهادی، خوزستان به‌عنوان یک استان پیشتاز فعالیت می‌کند و تاکنون استانی مانند خوزستان از این لحاظ نداشته‌ایم؛ بهار سال گذشته اردوی جهادی را در خوزستان برگزار کردیم و امسال هم این برنامه اجرا می‌شود.

جعفری با اشاره به دیگر فعالیتهای فرهنگی در خوزستان، گفت: در بخش فرهنگی نیز به همین شکل موفق عمل کرده که شاخص ترین این فعالیت ها، بحث جوایز تحصیلی و برنامه امروز است. ان شالله این ظرفیت را در استان خوزستان ایجاد خواهیم کرد تا به حمایت دیگر مسئولان و منابع موجود در استان از مستعدین و نخبگان و سرآمدان تکریم شود. بر اساس گفته زراسوندی در حوزه ریاضی تاکنون بنیاد خوزستان جایزه تحصیلی اهدا نکرده است.

سرپرست کمیسیون توانمندسازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان عنوان گفت: برنامه‌ریزی ما برای سال آینده این‌گونه خواهد بود که به همان نسبت اعطای جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان به چهار هزار نفر در کشور، با استفاده از سرآمدان و نخبگان استان‌ها بتوانیم این ظرفیت را در کشور ایجاد کنیم؛ چراکه اصل مهم آن است که اگر تکریمی از یک شخصیت انجام شود، برای ماندگاری و پایدارماندن آن اثر، منابعی به‌نام جایزه‌های تحصیلی وجود داشته باشد.

تکریم و تجلیل از نخبگان یک وظیفه است

در ادامه این مراسم، غلامحسین خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز نیز تجلیل از فرهیختگان و نخبگان علمی را یک وظیفه دانست و با بیان این که تجلیل از بزرگان هر چند دیر انجام شد اما باز هم جای تقدیر دارد که بنیاد نخبگان در این تجلیل و تکریم پیشقدم شد.

خواجه با بیان این که این دو اساتید فرهیخته، تکرارناشدنی هستند، افزود: باید به بزرگان علم و ادب در کشور و استان بیشتر بها داده شود تا بتوانیم اساتید بزرگی راداشته باشیم و تا در مراحل بعدی، دانشجویانی را تربیت کنند که راه این اساتید بزرگ و فرهیخته را ادامه دهند و به جامعه دانشگاهی و علمی کشور معرفی شوند.

رئیس دانشگاه هشید چمران اهواز گفت: تکریم و تجلیل از فرزانگان را باید به عنوان یک وظیفه برای خود بدانیم تا مردم قدر آن ها را بدانند و از وجود ارزشمند آنها در مسایل علمی کشور بهره ببرند.

پروفسور عباس ترسلی استاد شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در این مراسم گفت: زمانی که این بورس تعریف شد، تصور نمی کردم چنین مراسمی پیش رو خواهد بود.

پروفسور عباس ترسلی با بیان اینکه بنیاد نخبگان استان خوزستان به این بورس رسمیت داد، افزود: تصور این بود که بورسی تعریف می شود و مستعدان انتخاب شده را اطلاع می دهم و این بورس را بی هیچ مراسمی تقدیم می کنم اما بعدها عنوان شد که این بورس به صورت رسمی از طریق بنیاد نخبگان استان خوزستان ثبت و بعد به استعدادهای برتر در رشته شیمی اهدا می شود.

ترسلی ادامه داد: واقعیت این است که معتقدم هر کسی در هر کشوری زندگی می کند و متولد شده است در برابر آن کشور و مردمش مسئول است و خودم را از این قاعده مستثنی نمی دانم و حتی از این مهمتر خود را نه تنها مسئول می دانم بلکه مدیون هم میدانم و فکر می کنم مدیران کشور باید خود را نیز مدیون مردم بدانند و آنها مسئولیت بیشتری را احساس کنند و منشا خدمات بهتر و منبع صداقت باشند و همه ی ما هم به آن ها کمک کنیم.

بنیانگذار دکترای شیمی دانشگاه شهید چمران گفت: علت اینکه این بورس را تعریف کردم؛ احساس می کنم دینی است که به کشورم و جامعه ام دارم.

وی در پایان به زندگی تحصیلی خود اشاره کرد و گفت: تحصیلات ابتدایی و متوسطه ام را با دیپلم ریاضی در کاشان گذراندم ، تمام این مدت هیچ پولی خرج نکردم و حتا هزینه ثبت نام هم از من نگرفتند، کارشناسی شیمی ام را هم که گرفتم هیچ پولی هزینه نکردم و در آن زمان شرکت نفت به دانشجویان شیمی دانشگاه تهران ماهانه بورس تحصیلی ۱۰۰ تومان در ماه می داد و از بورس تحصیلی استفاده کردم تا مدرکم را گرفتم.

