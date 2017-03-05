حسن مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دومین روز از مسابقات فوتبال جوانان باشگاههای کشور در مرحله گروهی از دسته مناطق با پیروزی نماینده استان قم همراه بود تا این تیم به جمع مدعیان صعود از مرحله گروهی بازگردد و به صعود امیدوار شود.
وی افزود: تیم فوتبال هنگ قم که به عنوان قهرمان لیگ جوانان استان قم وارد مسابقات جوانان کشور در دسته مناطق شده است روز شنبه دومین بازی خود را برگزار کرد و در برابر تیم شاهین شهر اصفهان ۲ بر یک به پیروزی رسید.
سرپرست تیم فوتبال هنگ قم گفت: در این مسابقه که در اصفهان برگزار شد تیم فوتبال هنگ به دنبال جبران شکست بازی اول بود و موفق شد در یک بازی نزدیک با ۲ گل از سبحان مهربانی و حسین عرب در برابر تک گل حریف که در نیمه اول به ثمر رسید حریف خود را شکست دهد.
مرادی بیان داشت: تیم هنگ قم امروز در ادامه این مسابقات با قرعه استراحت مواجه شده است و نظاره گر تلاش سایر تیمها خواهد بود اما در سومین مسابقه خود روز دوشنبه به مصاف تیم ذوب آهن نوین خواهد رفت و کسب دومین پیروزی خود در این مسابقات را دنبال میکند.
وی عنوان کرد: تیم هنگ قم در اولین مسابقه خود در این مسابقات با نتیجه ۳ بر یک برابر فولاد یاسوج بازنده شد در حالی که در پایان مرحله گروهی این مسابقات ۲ تیم جواز صعود به مرحله دوم را کسب میکنند و هنگ به دنبال کسب یکی از ۲ بلیت صعود به دور بعد است.
سرپرست تیم فوتبال هنگ قم تصریح کرد: تیم فوتبال هنگ در ۴ سال اخیر سرمایه گذاری خوبی روی ردههای سنی پایه انجام داده است و طی سالهای ۹۳ و ۹۴ نماینده قم در لیگ فوتبال نوجوانان کشور در دسته مناطق بوده است.
در مسابقات فوتبال جوانان کشور رخ داد؛
پیروزی تیم فوتبال هنگ قم برابر نماینده شاهین شهر
قم - سرپرست تیم فوتبال هنگ قم گفت: مسابقات فوتبال جوانان کشور در دسته مناطق با پیروزی تیم فوتبال هنگ قم برابر نماینده شاهین شهر ادامه یافت.
