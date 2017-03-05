به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان به نحوی انجام خواهد شد که آن دسته از بازنشستگانی که حقوق ماهیانه خود را در اواخر ماه دریافت می کنند عیدی شان زودتر واریز خواهد شد.

براین اساس آن دسته از بازنشستگانی که ٢٧ هر ماه حقوق ماهیانه خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می کنند، عیدی را در تاریخ ١٧ اسفند دریافت خواهند کرد و عیدی بازنشستگانی که در ٢٧ هر ماه از سایر بانکها حقوق دریافت می کنند نیز در روز ١٨ اسفند واریز می شود. همچنین مستمری بگیرانی که ٢٦ هر ماه حقوق دریافت می کنند در تاریخ ١٩ اسفند عیدی را دریافت می کنند.

بازنشستگانی که حقوق ماهیانه خود را در تاریخ ٢٠ هر ماه دریافت می کنند، در تاریخ ٢١ اسفند عیدی را دریافت خواهند کرد و عیدی کسانی که در تاریخ ٢٢ الی ٢٥ هر ماه حقوق دریافت می کنند نیز همراه با حقوق اسفند به حساب آنان واریز می شود.