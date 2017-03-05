قم دارای ۱۲۰ رأس اسب ورزشی است

سید مهدی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رشته سوارکاری در قم رشته‌ای در حال پیشرفت است و با آشنایی هر چه بیشتر مردم با این رشته می‌توانیم به ورود بخش خصوصی به سوارکاری امیدوار باشیم و امروز سوارکاری رشته‌ای مختص قشر ویژه‌ و متمول از مردم جامعه نیست.



وی افزود: در حال حاضر ۱۲۰ اسب ورزشی در قم داریم که هیچ یک از این اسب‌ها متعلق به هیئت سوارکاری نیستند و مالک خصوصی دارند و بخشی از اسب‌ها در بخش پرش و برخی دیگر در بخش کورس فعالیت می‌کنند.



رئیس هیئت سوارکاری استان قم گفت: رشته‌های زیر مجموعه هیئت سوارکاری رشته‌هایی متعلق به بخش خصوصی هستند و اگر حمایت بخش خصوصی نباشد سوارکاری رونقی نخواهد داشت و در حال حاضر ۱۰ سوارکار حرفه‌ای داریم و این سوارکاران در سطح کشور نیز فعالیت می‌کنند.



طباطبایی بیان داشت: رشته سوارکاری را می‌توان از ۸ یا ۹ سالگی آغاز کرد و این بستگی به فیزیک و علاقمندی سوارکار دارد. اسب‌ها از نژاد مختلف هستند که نفرات مبتدی یا نونهال از اسب‌های آرام مثل نژاد خزر استفاده می‌کنند تا ایمنی آن‌ها به طور کامل حفظ شود و انجام امور آموزشی با اسب‌های آرام امکان پذیر است.



وی عنوان کرد: دیدی که مردم نسبت به سوارکاری دارند این است که سوارکاری یک رشته گران است و همه تلاش ما و فدراسیون این است که این دید تغییر کند. ما می‌خواهیم اسب‌های ارزان قیمت و بومی را تقویت کنیم تا مردم بدانند این رشته می‌تواند یک رشته همگانی و ارزان باشد.



رئیس هیئت سوارکاری استان قم تصریح کرد: سوارکاری قم امسال، سال پرکاری را پشت سر گذاشته است. در قم ۱۶ هفته مسابقات پرش با اسب و یک جام اختصاصی باشگاه ماهان برگزار شده است و یک دوره مسابقات سوارکاری کورس در حاجی آباد نیز به انجام رسیده است و در حال رایزنی برای توسعه کار در بخش کورس هستیم و می‌خواهیم مسابقات کورس را به طور هفتگی و یا ماهانه برگزار کنیم.