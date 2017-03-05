پانزدهمین شماره ماهنامه «دانش بنیان» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دارایی فکری و انسانی، جایگاهی حیاتی در مانایی و پویایی یک ملت و جامعه دارد. همیشه دغدغه بزرگان و اندیشمندان، برای پیشرفت و تعالی جوامع، این بوده است که ارجحیت تخصص و فن و دانش را بر زر و سیم و طلا و نقره نشان دهند. همانا آنهایی دست بالا را داشته یا دارند که قدر و قیمت دارایی فکری و انسانی شان را دانسته اند و می دانند.

ماهنامه آموزشی، علمی، خبری، تحلیلی «دانش بنیان» در جدیدترین و آخرین شماره سال ۱۳۹۵، به موضوع نیروی انسانی و ارزش و جایگاه آن در پیشبرد اقتصاد دانش بنیان نگاهی جدی تر انداخته است.

پرویز کرمی سردبیر «دانش بنیان» در آخرین شماره این ماهنامه، به دل نگرانی این روزهای ایران یعنی مشکلات زیست محیطی خوزستان نگاهی از سمت و سوی دانش انداخته است.

وی با تیتر «همراهی دولت با نهادهای علمی-دانشگاهی» در یادداشت خود نوشته است: این که می گویند باید تهدیدها را به فرصت بدل کرد، اختصاص به تهدیدهای سیاسی و نظامی ندارد. بلکه در خصوص تهدیدهای طبیعی و اجتماعی هم مصداق دارد. به این تهدید طبیعی هم می شود به چشم فرصت علمی-اقتصادی نگاه کرد و با بسیج همه نیروهای دانش بنیان و امکانات فناوری جدید کاری کرد که خوزستان و سایر نقاط دارای مشکل، از این بلای طبیعی نجات یابند و هر چه زودتر آسمان آبی و محیط زیست مطلوب را شاهد شوند.

کافی است مجالی فراهم کنیم و شرکت های دانش بنیان را باور کنیم و اجازه دهیم کالا و خدمات مناسب این شرایط را عرضه کنند.

پانزدهمین شماره ماهنامه آموزشی، علمی، خبری، تحلیلی «دانش بنیان» در ۱۳۲ صفحه، به صاحب امتیازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مدیرمسوولی سورنا ستاری و سردبیری پرویز کرمی، ویژه اسفندماه ۱۳۹۵ منتشر شده است.