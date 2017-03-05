همکاری دانشگاه های برتر مالزی با پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، این سه تفاهم نامه با هماهنگی رایزنی علمی ایران در شرق آسیا با دانشگاه های فناوری مالزی (UTM) در ایالت جوهور، دانشگاه فناوری مارا (UiTM) در شهر شاه عالم و دانشگاه علوم مالزی (USM) در شهر پینانگ مالزی امضا شده است.

دانشگاه UTM هم اکنون منطبق با نظام رتبه بندی کیو.اس. رتبه ۲۸۸ دنیا، دانشگاه USM رتبه ۳۳۰ دنیا و دانشگاه UiTM رتبه ۷۰۱+ دنیا را در اختیار دارند.

این تفاهم نامه ها در حاشیه سلسله کارگاه های آموزشی ISC در روزهای ۹ تا ۱۲ اسفندماه ۹۵ در مالزی از سوی دکتر محمد جواد دهقانی رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و روسای این سه دانشگاه مالزی به امضا رسید.

براساس این تفاهم نامه ها، هر سه دانشگاه مالزی از این پس به عضویت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) که مقر آن در شهر شیراز است، در آمدند و از این پس تمامی سمینارها و کنفرانس ها، مقالات منتشرشده مرتبط به اساتید این دانشگاه ها و همچنین سایر تولیدات و پژوهش های علمی در این پایگاه ثبت و نمایه سازی خواهد شد.

دانشگاه UPM مالزی نوامبر سال گذشته با امضای یادداشت تفاهم همکاری به عضویت این پایگاه درآمده بود و مذاکراتی برای پیوستن سه دانشگاه مطرح دیگر مالزی به این پایگاه نیز در جریان است.

دانشگاه UPM رتبه ۲۷۰ دنیا منطبق با رتبه بندی کیو.اس را در اختیار دارد. مالزی در بین کشور های اسلامی سومین کشور تولیدکننده علم پس از ترکیه و ایران است.

این تفاهم نامه ها تعامل بین پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و دانشگاه های مالزی را تسهیل می کند.

این تفاهنامه ها باعث خواهند شد تا دانشگاه های مالزی از فرآورده ها و محتوای ISC به شکل گسترده ای بهره گیرند که خود در راستای رسالت ISC در جهت بین المللی سازی این پایگاه است. منطبق با این تفاهنامه ها ارسال نشریات مالزی به ISC نیز تسهیل شد.