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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۱۹

سرپرست پلیس راه استان ایلام خبر داد:

اجرای طرح کنترل سلامت رانندگان در ایلام

اجرای طرح کنترل سلامت رانندگان در ایلام

ایلام-سرپرست پلیس راه استان ایلام از اجرای طرح کنترل سلامت رانندگان در ایلام خبر داد.

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دو روز گذشته و اجرای این طرح، ۱۶ راننده متخلف  که تحت تاثیر مواد روانگردان و مخدر مبادرت به رانندگی کرده بودند از چرخه حمل و نقل خارج و برابر مقررات قانونی با آنها برخورد شده است.

وی افزود: برابر ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی این دسته از رانندگان ضمن اعمال قانون به مبلغ چهار میلیون ریال، به مدت شش ماه نیز گواهینامه رانندگی آنان اخذ و جهت سیر مراحل قضایی تحویل مراجع انتظامی می شوند و ۲۰ نمره منفی هم دریافت می کنند.

سرپرست پلیس راه استان ایلام یادآور شد: طرح کنترل سلامت رانندگان با هدف پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی و شناسایی رانندگان متخلف اجرا می شود. 

وی تصریح کرد: در اجرای این طرح اکیپ ویژه پلیس با استقرار در سطح جاده ها نسبت به انجام تست اعتیاد و مصرف الکل از رانندگان اقدام می کنند. 

سرهنگ همتی زاده در پایان گفت: اولویت اول اجرای این طرح، رانندگان بخش حمل و نقل عمومی است.

کد مطلب 3923482

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