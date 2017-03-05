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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۳۶

«بنکسی» از کشیدن نقاشی دیواری به تاسیس هتل رسید

«بنکسی» از کشیدن نقاشی دیواری به تاسیس هتل رسید

بنکسی دیوارنگار و یکی از نام‌دارترین هنرمندهای خیابانی، یک هتل در کرانه باختری رود اردن تاسیس کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، این هتل که «محصور با دیوار» ( The Walled Off Hotel) نام دارد در فاصله چند متری دیواری ساخته شده که مناطق فلسطینی و اشغال شده توسط اسرائیل کرانه باختری رود اردن را از هم جدا می‌کند.

به گفته تیمی که با این هنرمند ناشناس کار می‌‎کند، هدف از تاسیس این هتل گسترش و احیای صعنت گردشگری در منطقه است.

کارمندان این هتل که ۹ اتاق خواب دارد، همه اهالی منطقه هستند.

به گفته تیم بنکسی، تاسیس این هتل یک برنامه تجاری است و نباید آن را یک تجربه هنری خواند.

فضای داخلی این هتل یادآور تاریخ استعماری بریتانیا و نقش این کشور در رویدادهای منطقه است.

بنکسی که در سال ۲۰۰۵ برای اولین بار به بیت‌لحم سفر کرد، در سال‌های گذشته هم چند بار به این منطقه رفته و برخی از شناخته‌شده‌ترین آثار خود را در این منطقه خلق کرده است.

کد مطلب 3923492

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