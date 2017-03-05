«بنکسی» از کشیدن نقاشی دیواری به تاسیس هتل رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، این هتل که «محصور با دیوار» ( The Walled Off Hotel) نام دارد در فاصله چند متری دیواری ساخته شده که مناطق فلسطینی و اشغال شده توسط اسرائیل کرانه باختری رود اردن را از هم جدا می‌کند.

به گفته تیمی که با این هنرمند ناشناس کار می‌‎کند، هدف از تاسیس این هتل گسترش و احیای صعنت گردشگری در منطقه است.

کارمندان این هتل که ۹ اتاق خواب دارد، همه اهالی منطقه هستند.

به گفته تیم بنکسی، تاسیس این هتل یک برنامه تجاری است و نباید آن را یک تجربه هنری خواند.

فضای داخلی این هتل یادآور تاریخ استعماری بریتانیا و نقش این کشور در رویدادهای منطقه است.

بنکسی که در سال ۲۰۰۵ برای اولین بار به بیت‌لحم سفر کرد، در سال‌های گذشته هم چند بار به این منطقه رفته و برخی از شناخته‌شده‌ترین آثار خود را در این منطقه خلق کرده است.