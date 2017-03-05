واکر جدید سالمندان با قابلیت اتصال به موبایل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، ROVA نام یک واکر جدید و پیشرفته است که امکانات بیشتری را برای حرکت در محیط های باز برای سالمندان به ارمغان می آورد.

این واکر توسط Digital Patient Revolution طراحی شده که کیم گودسل مدیر آن خود به علت ابتلا به بیماری تحلیل رفتن عضلات دیگر قادر به دوچرخه سواری و ورزش و حتی راه رفتن عادی نیست.

این زن با همکاری و همراهی شوهر خود تلاش کرد واکر تازه ای برای رفع نیازهای شخصیش و دیگر نیازمندان ابداع کند. تولید ROVA حاصل همکاری این دو نفر با شرکت DDStudio است.

طراحی جذاب همراه با قابلیت حمل برخی اقلام ضروری بدون به زحمت انداختن فرد معلول و بیمار از جمله مزایای این واکر است. ROVA دارای دو سبد است. همچنین به راحتی می توان به این واکر تکیه کرد.

جمع کردن ROVA برای قراردادن آن در خودرو به راحتی انجام می شود و در این حالت هم این واکر فضای زیادی اشغال نمی کند. در ساخت این محصول از فیبر کربنی بادوام، مستحکم، سبک و کم وزن استفاده شده است.

ROVA از قابلیت اتصال به گوشی هوشمند و کنترل شاخص های سلامتی افراد مانند سطح گلوکز و ... هم برخوردار است و می توان شرایط کاربر آن را با استفاده از گوشی از راه دور کنترل کرد.

در صورت وقوع مشکل ناگهانی ROVA برای کاربر برنامه همراه خود پیام هشدار ارسال می کند. این محصول هنوز در دست طراحی است و زمان عرضه نهایی ان مشخص نیست.