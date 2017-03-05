ترامپ وارث جنگ سایبری آمریکا علیه برنامه موشکی کره شمالی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز ۳ سال قبل «باراک اوباما» رئیس جمهوری وقت آمریکا به مقامات پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) دستور داد تا حملات سایبری و الکترونیکی خود علیه برنامه موشکی کره شمالی را آغاز کنند و اکنون دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وارث این جنگ است.

به نوشته این روزنامه، بلافاصله بعد از این دستور، تعداد زیادی از موشک های کره شمالی پیش از پرتاب شروع به منفجر شدن کردند و یا آنکه بعد از پرتاب از مسیر منحرف شده و یا در وسط مسیر پرتاب، منفجر شده و یا بعد از پرتاب در دریا سقوط کردند. طرفداران چنین اقداماتی معتقد بودند که انجام حملات هدفمند علیه کره شمالی قابلیتی جدید به توان ضد موشکی آمریکا بخشیده و موجب شده است تا کره شمالی در مسیر رسیدن به توانایی ساخت تسلیحات هسته ای که بتواند با آنها آمریکا را تهدید کند گرفتار کندی حرکت شده و در این مسیر با تاخیر چند ساله مواجه شده است.

اما کارشناسان دیگر که تعداد آنها در حال افزایش است در این رابطه (موفق بودن حملات سایبری علیه کره شمالی) تردید داشته و می گویند که حتی با وجود اشتباه در ساخت، خشمگین ساختن عوامل داخلی در یک کشور و یا حتی بی کفایتی محض باز هم موشک می تواند پرتاب شود. این افراد می گویند در ۸ ماه گذشته، کره شمالی ۳ موشک میان برد را با موفقیت شلیک کرده و «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی اکنون می گوید که کشورش در مراحل پایانی آماده سازی برای آزمایش موشک قاره پیمای خود است.

نیویورک تایمز در ادامه می نویسد: یک ارزیابی از اقدامات خرابکارانه پنتاگون که بر اساس مصاحبه با مقامات دولت اوباما و ترامپ و همچنین بازبینی اسناد عمومی انجام شده است، نشان می دهد که آمریکا هنوز این توانایی را ندارد که به طور موثر با برنامه های هسته ای و موشکی کره شمالی مقابله کند.

این روزنامه در ادامه می نویسد: این تهدیدها بسیار پردامنه تر از آن چیزی هستند که کارشناسان گمان می کنند و به موجب همین تهدیدها بود که اوباما هنگام ترک کاخ سفید به ترامپ هشدار داد که برنامه های موشکی و هسته ای کره شمالی فوری ترین مشکلاتی هستند که وی باید با آنها مقابله کند.

در این میان، ترامپ اعلام کرده است که به شدت پاسخ کره شمالی را می دهد اما وی خیلی زود همانند اوباما خواهد فهمید که باید از میان راه های ناقص موجود، یک راه را برای مقابله با کره شمالی انتخاب کند.