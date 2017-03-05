افزایش دو برابری بهسازی آسفالت معابر در قم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاری قرآن شامگاه شنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه برای پیاده رو سازی و اصلاح معابر در سال جاری ۸.۵ میلیارد تومان هزینه شده اظهار داشت: همچنین در سال جاری ۳۸ میلیارد تومان احداث بوستان‌ها از اعتبارات شهرداری قم ساخته شده است.

به گفته وی، در سال ۹۵، نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان آسفالت در معابر توزیع شده است که حجم آسفالت نسبت به سال گذشته افزایش ۲.۴ برابری دارد.

معاون شهردار قم با اشاره به توزیع ۲۰۶ هزار تن آسفالت در معابر شهر قم در سال جاری گفت: در میان مناطق منطقه سه کمترین رشد آسفالت معابر را نسبت به سال گذشته داشته و در پیش بینی بودجه برای سال آینده منطقه ۶ را به طور ویژه دیده‌ایم.

وی افزود: منطقه هفت بیشترین حجم آسفالت کاری را به دلیل دو معبر جدیدی که احداث شد و بهبود وضعیت معابر اطراف حرم را داشته که نسبت به سال گذشته حجم آسفالت پنج برابر شده است.

قاری قرآن با اشاره به اینکه سال آینده ۲۵۰ هزار تن آسفالت در معابر شهر قم توزیع می‌شود ادامه داد: وضعیت آسفالت در معابر وضعیت بدی است و اصلاح این موضوع چهار پنج سال زمان نیاز دارد.

وی با بیان اینکه ظرفیت منطقی که می‌توانیم آسفالت پخش کنیم حداکثر ۳۰۰ هزار تن آسفالت در سال است اظهار کرد: معابر اصلی وجود دارند که نیاز به روکش مجدد دارند و معابر فرعی کثیری نیاز به آسفالت اولیه دارند و پیش بینی ما این است که ابتدا معابر فرعی را روکش آسفالت کنیم و بعد به سراغ معابر فرعی برویم.

تقاطع غیر همسطح مقداد افتتاح می‌شود

معاون شهردار قم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت پروژه‌های شاخص در سطح شهر گفت: پروژه مقداد پس از یک سال عملیات عمرانی در دو روز آینده به افتتاح می‌رسد.

وی با اشاره به انجام حجم بالای آزادسازی در این پروژه اظهار کرد: حدود هشت هکتار که عمدتاً خارج از محدوده بود در جریان این پروژه در مدت دو ماه تملک شد.

قاری قرآن با اشاره به اینکه پروژه مقداد در زمان پیش‌بینی شده به پایان رسید افزود: ۶ هکتار فضای سبز در این پروژه به مجموعه شهر اضافه خواهد شد و سعی شده این فضای سبز جزوی از فضای سبز شهری با درختان و گیاهان مناسب باشد.

وی ادامه داد: قرار بود فاز دوم پروژه آیت‌الله بروجردی همزمان با مقداد به اتمام برسد که در روشنایی مقداری با مشکل روبه رو شدیم که تا هفته بعد این پروژه هم در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

معاون شهردار قم با اشاره به مشکلاتی که در مسیر پروژه ۱۵ خرداد وجود داشت گفت: حضور سازمان توسعه عمران برای حل معضلات این پروژه بسیار مؤثر و کمک کننده بود.

وی با اشاره به اینکه روگذر پروژه در اختیار مردم قرار گرفته اظهار کرد: سعی بر این است که در ایام نوروز ترافیک در زیر گذر باز شود اما در فروردین ماه این پروژه را به طول کامل تحویل خواهیم داد.

تکمیل همسطح تقاطع شهدای مدافع حرم

قاری قرآن به تکمیل روگذر پروژه شهدای مدافع حرم اشاره کرد و افزود: همسطح پروژه تا عید ساماندهی خواهد شد و در ایام نوروز دو سطح از پروژه را در اختیار مردم قرار می‌دهیم.

وی با اشاره به افزایش طول زیرگذر این پروژه تا زیرگذر بسیج ادامه داد: حجم اضافه شده به پروژه جزو تسریع پروژه است و سعی ما بر این است که در زمان بندی خودش تا اردیبهشت ماه انجام خواهد شد.

احداث رمپ و لوپ تونل غدیر پروژه دیگری بود که معاون شهردار قم به آن اشاره کرد. این پروژه هم دارای پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصد است و به گفته وی در ایام فروردین به صورت کامل افتتاح خواهد شد.

قاری قرآن با اشاره به اینکه یکی از رمپ و لوپ‌های پل جمهوری هنوز احداث نشده گفت: این هم از پروژه‌هایی است که در فروردین ماه تکمیل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اتمام زیرگذر کریمی یک ماه فرصت دارد ادامه داد: تمام توان گذاشتیم تا قبل از نیمه شعبان افتتاح شد چرا که برای کاهش ترافیک مسیر جمکران مؤثر است.