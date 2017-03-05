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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۳۹

در ادامه بررسی بودجه ۹۶ صورت گرفت؛

الزام وزارت بهداشت به واگذاری ۱۰ درصد فعالیت‌ها به بخش غیردولتی

الزام وزارت بهداشت به واگذاری ۱۰ درصد فعالیت‌ها به بخش غیردولتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت را مکلف کردند در سال آینده تا ۱۰ درصد از فعالیت‌های تصدی‌گری خود را به بخش غیردولتی واگذار کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۳۹۶ کل کشور، بند «ب» تبصره ۲۰ لایحه را با اصلاحاتی تصویب و وزارت بهداشت را مکلف به واگذاری تا ۱۰ درصد فعالیت‌های خود به بخش غیردولتی کردند.

بر اساس این بند، «به منظور توسعه مشارکت مردمی و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی در امور تصدی‌گری درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال ۱۳۹۶ تا ۱۰ درصد از فعالیت‌های خود را که در بخش دولتی انجام می‌شود، بر اساس ساز و کارهای پیش‌بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار کند.

آئین‌نامه اجرایی این بند شامل امتیازات و تسهیلات در نظر گرفته شده برای بخش غیردولتی داوطلب و نحوه نظارت بر این نوع فعالیت‌ها و شاخص‌های کمی و کیفی که باید مورد رعایت بخش غیردولتی مجری قرار گیرد، توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و امور اداری و استخدامی کشور با هماهنگی وزارت بهداشت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد».

این بند با ۱۴۶ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

گفتنی است در متن اولیه این بند، وزارت آموزش و پرورش نیز به همراه وزارت بهداشت موظف به واگذاری تا ۱۰ درصد از فعالیت‌های خود به بخش غیردولتی شده بود که به دلیل ابهام در واگذاری فعالیت‌های آموزش و پرورش و اخطارهای مکرر نمایندگان بر اساس اصول ۳۰، ۸۵، ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی، نمایندگان با حذف آموزش و پرورش از این بند موافقت کردند.

کد مطلب 3923507

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