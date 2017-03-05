به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۳۹۶ کل کشور، بند «ب» تبصره ۲۰ لایحه را با اصلاحاتی تصویب و وزارت بهداشت را مکلف به واگذاری تا ۱۰ درصد فعالیت‌های خود به بخش غیردولتی کردند.

بر اساس این بند، «به منظور توسعه مشارکت مردمی و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی در امور تصدی‌گری درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال ۱۳۹۶ تا ۱۰ درصد از فعالیت‌های خود را که در بخش دولتی انجام می‌شود، بر اساس ساز و کارهای پیش‌بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار کند.

آئین‌نامه اجرایی این بند شامل امتیازات و تسهیلات در نظر گرفته شده برای بخش غیردولتی داوطلب و نحوه نظارت بر این نوع فعالیت‌ها و شاخص‌های کمی و کیفی که باید مورد رعایت بخش غیردولتی مجری قرار گیرد، توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و امور اداری و استخدامی کشور با هماهنگی وزارت بهداشت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد».

این بند با ۱۴۶ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

گفتنی است در متن اولیه این بند، وزارت آموزش و پرورش نیز به همراه وزارت بهداشت موظف به واگذاری تا ۱۰ درصد از فعالیت‌های خود به بخش غیردولتی شده بود که به دلیل ابهام در واگذاری فعالیت‌های آموزش و پرورش و اخطارهای مکرر نمایندگان بر اساس اصول ۳۰، ۸۵، ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی، نمایندگان با حذف آموزش و پرورش از این بند موافقت کردند.