۴۰۰خانوار تحت پوشش کمیته امداد سرخه هستند/تولید برق توسط مددجویان

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عبداللهی در دیدار غروب یکشنبه خود با فرماندار سرخه به میزبانی دفتر وی با بیان اینکه سیاست های کمیته امداد امام خمینی(ره) امروز در جهتی است که سالانه با توانمند سازی خانوارهای نیازمند تعداد خانوار بیشتری از زیر چتر حمایتی این نهاد خارج می شوند، ابراز داشت: ۴۰۰ خانوار با آمار جمعیتی بالغ بر ۶۲۰ نفر در این شهرستان تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند که از این تعداد ۲۶۵ خانوار مستمری بگیر و ۱۳۶ خانوار به صورت تک یا چند خدمتی تحت حمایت این نهاد قرار دارند.

وی افزود: در سال ۹۵ بالغ بر شش میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال در آمد کمیته امداد سرخه بوده که از این میزان یک میلیارد و ۶۵۲میلیون ریال در بحث مستمری بگیران و مابقی در زمینه های کمک هزینه ازدواج، درمان، مسکن و امور فرهنگی و دیگر موارد هزینه شده است.

رئیس کمیته امداد سرخه گفت: در سال جاری ۱۳وام خوداشتغالی به مددجویان پرداخت شده که از این میزان هفت مورد تسهیلات با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۵۰میلیون ریال بانکی و شش وام دیگر با اعتبار یک میلیارد و ۱۰۰میلیون ریال، خوداشتغالی بوده اند.

عبدالهی با بیان اینکه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از مشاغل خانگی در سال ۹۵ تعداد ۱۸۸ نفر از مددجویان این نهاد با اعتباری بالغ بر ۲۴۶ میلیون ریال برای ورود به بازار کار تحت آموزش قرار گرفتند، ابراز داشت: در قالب وام های خود اشتغالی امدادی دو مورد تسهیلات برای احداث و نصب پنل خورشیدی با اعتباری بالغ بر ۵۰۰میلیون ریال در روستای افتر پرداخت شده که در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد.

رئیس کمیته امداد سرخه ضمن تاکید بر اینکه با پیگیری های انجام شده اولین پنل خورشیدی کمیته امداد استان سمنان در روستای افتر سرخه افتتاح خواهد شد، گفت: تمهیدات و اقداماتی صورت گرفته تا در آینده بتوانیم بخش زیادی از این خانوارها را به سطحی از توانمندی برسانیم که به حمایت های کمیته امداد نیازی نداشته باشند که یکی از این راه ها پنل های خورشیدی است.

عبدالهی بیان داشت: این طرح به صورت تکمیلی در کنار سایر طرح‌ها به خانواده‌های تحت پوشش ارائه می‌شود و برای راه‌اندازی آن حدود ۲۵ میلیون تومان وام کم درصد با دوره بازگشت شش ساله پرداخت می شود که در حال حاضر کمیته امداد امام خمینی (ره) سرخه ۵۰ میلیون تومان وام بابت واگذاری دو پنل خورشیدی به دو خانوار تحت پوشش این نهاد پرداخت کرده است.

وی افزود: امید است که با بهره برداری از این دو پنل خورشیدی در دو روستا افتر و لاسجرد سایر مددجویان برای خوداشتغالی تشویق شده و از این فرصت با توجه به پتانسیل جوی و بارش خورشیدی که در این استان از آن بهرمند هستیم، استفاده کنند.