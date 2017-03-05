دشمنان به دنبال ایجاد غفلت در هویت ملی جوانان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری زنجان حجت الاسلام علی خاتمی در هشتاد و چهارمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به اقدامات دفاعی انجام شده به ویژه در حوزه های فرهنگی کشور، اظهار کرد: در مقابل تهاجم و فعالیت های دشمنان که به صورت وسیع‌تر و حریص‌تر انجام می شود، اقدامات مقابله ای در کشور انجام شده است که البته این اقدامات باید بیش از پیش مورد توجه و اهتمام جدی قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان به پنج محور و اولویت ابلاغی از سوی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور اشاره کرد و گفت: برخی از موضوعات ابلاغ شده اگرچه در سالهای گذشته به عنوان شعار سال از سوی مقام معظم رهبری مطرح و اقدامات فرهنگی و عملیاتی مناسبی در هر حوزه انجام شده است، اما با توجه به اهمیت این موضوعات می توان در سال‌های متوالی در این زمینه ها کار کرد.

خاتمی اظهارکرد: شورای فرهنگ عمومی استان وظایف اجرایی بر عهده ندارد و می تواند با سیاست‌گذاری ها و برنامه ریزی های مناسب در موضوعات ابلاغی، راهکارهای عملیاتی و خط مشی فعالیت را به دستگاه‌های اجرایی استان ارائه کند.

امام جمعه زنجان همچنین پرداختن به مقوله آسیب‌های اجتماعی در کشور و استان را با اهمیت دانست و گفت: به دلیل اهمیت این موضوع، مقام معظم رهبری شخصاً وارد میدان عمل شده اند و طی جلسات مستمر و کارشناسانه با معاونت اجتماعی وزارت کشور و برخی از سران و مسئولین کشوری، موضوع آسیب‌های اجتماعی را به صورت جدی مورد رصد و پیگیری قرار داده اند.

وی بر ضرورت تعیین بُرش استانی تهدیدات و آسیب‌های اجتماعی مطرح شده در کشور تاکید کرد و گفت: باید مسائل مختلف متناسب با ویژگی های استانی به صورت محورهای اجرایی و عملیاتی تدوین و به دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد شود تا در برنامه های سال آینده در دستور کار قرار گیرد.

خاتمی به وظایف ذاتی هر یک از دستگاه‌های اجرایی استان در زمینه اولویت‌های ابلاغی و محورهای تعیین شده در استان و کشور اشاره و خاطرنشان کرد: علاوه بر اقداماتی که هر یک از دستگاه‌ها به عنوان وظایف ذاتی خود انجام می دهند، باید اقدامات جدید و موثری پیش‌بینی و ابلاغ شود.

باید زمینه فعالیت مردم و بخش خصوصی را در جامعه فراهم کرد

همچنین معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان بر ضرورت استفاده از توانمندی های مردمی در جامعه تاکید کرد و گفت: باید به ظرفیت های عظیم مردمی اعتماد و زمینه فعالیت بخش خصوصی را بیش از پیش در جامعه فراهم کرد.

سیدبیوک موسوی با اشاره به اینکه باید عرصه را برای حضور و فعالیت جوانان فراهم کرد، افزود: اینکه همه تلاش ها تنها به حوزه های سیاسی در کشور معطوف شود، این امر موجب غفلت از فعالیت در سایر حوزه ها و در نتیجه عدم ظهور توانمندی ها در عرصه های دیگر خواهد شد.

وی فرهنگ را زیربنای همه امور در تمامی محورها دانست و گفت: موضوعات فرهنگی و اجتماعی از پیچیدگی های خاصی برخوردار هستند، به طوری که همه مسائل را تحت تاثیر قرار می دهند و بنابراین باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرند.

موسوی به ایجاد کارگروه‌های ذیل شورای فرهنگ عمومی استان اشاره کرد و افزود: تشکیل کارگروه های تخصصی برای بررسی دقیق موضوعات مناسب است، اما مدیران نمی توانند در خصوص جزئیات مسائل تصمیم گیری کنند و باید جلسات کارگروه ها با حضور مسئولان، کارشناسان و اندیشمندان هر بخش تشکیل و نتایج کارگروه ها در شورا به بحث گذاشته شود.

موسوی با بیان اینکه مدیران دولتی به تنهایی از عهده حل تمامی مشکلات برنخواهند آمد، گفت: کارشناسان و اندیشمندان می توانند با فرصت بیشتری به حل مشکلات بپردازند تا خروجی جلسات شورا، پربارتر باشد.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از اقدامات مهم در طول سال های گذشته با همت مجموعه شورای فرهنگی استان انجام شده است، اظهار کرد: اگرچه اقدامات مطلوبی در سطح استان انجام شده است، اما خروجی جلسات در مقابل پتانسیل های موجود در استان بسیار اندک است و باید از سایر توان و ظرفیت های موجود در استان نیز استفاده کرد.

معاون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان در ادامه با بیان اینکه مقام معظم رهبری هر سال با انتخاب و اعلام شعار سال، سرلوحه فعالیت تمامی دستگاه‌های اجرایی را مشخص می کنند، گفت: می توان در سطح استان زنجان نیز با انتخاب شعار استانی، متناسب با ویژگی ها و نیازهای استان، شعاری را برای جهت‌دهی به فعالیت های استانی انتخاب کرد.

موسوی همچنین با اشاره به مناسبت ها و اعیاد پیش‌رو از قبیل ولادت باسعادت حضرت زهرا (س) و عید نوروز از دستگاه‌های فرهنگی استان خواست تا برنامه های فرهنگی شادی ‌بخش و نشاط ‌آور را در دستور کار خود قرار دهند.