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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۴۷

تولید یک ماده جدید؛

ابر جامد ساخته شد

ابر جامد ساخته شد

محققان دانشگاه MIT نوع جدیدی از ماده به نام «ابر جامد» ساخته اند که ویژگی های جامد و مواد«ابر مایع» را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزمودو، این ماده جدید تا به حال ساخته نشده بود اما دانشمندان احتمال ساخت آن را پیش بینی کرده بودند.

به گفته محققان این کشف به تولید آهن رباهای ابررسانا و سیستم های حمل ونقل صرفه جو در انرژی کمک زیادی می کند.

ولفگانگ کترل فیزیکدان و رهبر پروژه می گوید: این ماده دو خاصیت متضاد جامد و ابرمایع را با هم ترکیب کرده است. به عنوان مثال اگر قهوه ای که می نوشید ابر مایع باشد و شما آن را هم بزنید، این مایع تا ابد درحال هم خوردن و چرخیدن است.

در هر حال دانشمندان با استفاده از لیزر گاز سوپر مایع  (مشهور به کاندنسیت Bose-Einstein) توانستند فاز کوانتومی ماده را ساختاری سخت و جامد مانند دارد، دستکاری کنند. گاز سوپر مایع بدون گرانروی حرکت می کند که این امر یکی از ویژگی های اصلی ابر مایع است.

 پیش از این نظریه ای درباره تبدیل هلیوم وجود داشت که براساس آن درصورتی می توان هلیوم جامد را تبدیل به ابر مایع کرد که اتم های این گاز کریستال های جامدی بسازند و به این ترتیب به یک ابر جامد تبدیل می شوند. اما این نظریه آزمایش نشده است.

ساخت این ماده با استفاده از ترکیب روش‌های سرمایش لیزری و تبخیری انجام شده است که در آن اتم‌های سدیم در درجه‌های نانوکلوینی سرمادهی می‌شوند.

جالب آنکه گروهی از محققان سوئیسی نیز همزمان با دانشمندان MIT تحقیقی به شیوه متفاوت انجام داده و ابرجامد ساخته اند.  

کد مطلب 3923526

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