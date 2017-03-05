تورج ملک محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح روند درمانی امیر قاسمی منجزی اظهار داشت: این فرنگی کار بااخلاق و پرتلاش در اثر یک حادثه دچار بریدگی در ناحیه دست شد که بلافاصله تحت عمل جراحی قرار گرفت. خوشبختانه وضعیت منجزی با جدیت از سوی پزشکان معالج از جمله دکتر اخوت پور، فوق تخصص ارتوپدی زیر نظر گرفته شد تا او بتواند به رقابتهای جام جهانی برسد.

وی تصریح کرد: کمیسیون پزشکی ویژه ای نیز در فدراسیون پزشکی ورزشی تشکیل شد و در نهایت با بررسی آخرین وضعیت منجزی و روند درمانی او مقرر شد او با اقدامات محافظتی در جام جهانی به میدان برود. البته تمام این مسائل با توجه روحیه و انگیزه بالای این فرنگی کار برای بازگشت فوری به میدان و حضور در جام جهانی صورت گرفت، چراکه قاسمی با تلاش فراوان قصد دارد به هر ترتیب در این مسابقات کشتی بگیرد.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون کشتی در پایان گفت: قاسمی منجزی دو سه روزی است که تمرینات خود را نیز در کنار دیگر اردونشینان آغاز کرده و با تدابیر لازم و همچنین محافظ مخصوص در ناحیه جراحی شده می تواند تمریناتش را ادامه دهد. او یکی از فرنگی کاران با روحیه و با نشاط اردوی تیم ملی است که بارها نشان داده برای رسیدن به هدفش از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و می تواند فشار و سختی تمرینات کشتی را به راحتی تحمل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی در سال ۲۰۱۷ با حضور ۸ تیم برتر دنیا روزهای ۲۶ و ۲۷ اسفندماه در سالن کوثر شهر آبادان برگزار می شود.