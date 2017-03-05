فراهم کردن مقدمات سفر «مودی» به تل آویو/ عدم بازدید از فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نوای وقت، «اجیت دوول» مشاور امنیت ملی هند به همراه برخی از مقامات وزارت خارجه این کشور برای دیدار با مشاور امنیت ملی رژیم صهیونیستی و فراهم کردن مقدمات سفر «نارندرا مودی» نخست وزیر هند به تل آویو، از چند روز گذشته به رژیم صهیونیستی سفر کرده اند.

اگر چه تاریخ قطعی سفر نخست وزیر هند به تل آویو اعلام نشده است اما انتظار می رود که این سفر در ماه جولای سال جاری انجام شود.

نارندرا مودی به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد روابط دیپلماتیک هند و رژیم صهیونیستی به تل آویو سفر می کند.

در واقع این اولین سفر نخست وزیری از کشور هند به رژیم صهیونیستی خواهد بود و مهمترین نکته این سفر در این است که نخست وزیر هند بر خلاف سیاست های گذشته هند در این سفر از فلسطین دیدار نخواهد کرد و این سفر صرفا به تل آویو محدود خواهد شد در حالی که در سفرهای پیشین سران هند و همچنین وزیر خارجه این کشور به اسرائیل از مناطق اشغالی فلسطین هم بازید می شد.

حتی زمانی که «پرناب موکرجی» رئیس جمهوری هند در سال ۲۰۱۵ به اسرائیل سفر کرد، از کرانه باختری رود اردن نیز بازدید و در پارلمان فلسطین نیز سخنرانی کرد.

دلیل بازدید نکردن نخست وزیر هند از فلسطین این اعلام شده است که دولت هند از همان ابتدا در سیاست های خود به دنبال جدا کردن مسئله فلسطین از روابط خود با رژیم اشغالگر صهیونیستی بوده است.

لازم به ذکر است که اخیرا روابط هند با رژیم صهیونیستی رو به گسترش است و اکنون هند بزرگترین خریدار تسلیحات نظامی تل آویو است.