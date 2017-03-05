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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۱۴

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در داراب برپا شد

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در داراب برپا شد

داراب-نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با هدف خدمات رسانی هرچه بهتر به شهروندان در داراب برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن فصل بهار، نمایشگاه عرضه مستقیم کالا به منظور حمایت از تولید داخلی و تامین مایحتاج ضروری مردم و حذف واسطه ها در شهرستان داراب برپا شده است.

در این نمایشگاه که تا ۲۲ اسفند ماه دائر است مواد غذایی، پوشاک، کیف و کفش، لوازم خانگی، آجیل و خشکبار، لبنیات و مواد پروتئینی و سایر اقلام مورد نیاز خانوارها به معرض فروش درآمده است.

این نمایشگاه با حضور غرفه داران و تولیدکنندگان کشور همه روزه صبح و عصر در جنب سپاه، انبار تعاونی روستایی شهرستان داراب برپا شده است.

کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه از محصولات تولیدی داخلی است.

کد مطلب 3923559

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