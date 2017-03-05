نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در داراب برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن فصل بهار، نمایشگاه عرضه مستقیم کالا به منظور حمایت از تولید داخلی و تامین مایحتاج ضروری مردم و حذف واسطه ها در شهرستان داراب برپا شده است.

در این نمایشگاه که تا ۲۲ اسفند ماه دائر است مواد غذایی، پوشاک، کیف و کفش، لوازم خانگی، آجیل و خشکبار، لبنیات و مواد پروتئینی و سایر اقلام مورد نیاز خانوارها به معرض فروش درآمده است.

این نمایشگاه با حضور غرفه داران و تولیدکنندگان کشور همه روزه صبح و عصر در جنب سپاه، انبار تعاونی روستایی شهرستان داراب برپا شده است.

کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه از محصولات تولیدی داخلی است.