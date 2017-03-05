ثبت نام ۵۱ داوطلب مجلس در غرب هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرمانداری بندرلنگه، خلیل محامدی بیان داشت: نام‌نویسی از داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه غرب هرمزگان که از صبح ۸ اسفند آغازشده بود با نام نویسی ۵۱ نفر به پایان رسید.

به گفته محامدی، از تعداد ۵۱ نفر ثبت نام کننده ۲۰ نفر در وزارت کشور و ۳۱ نفر در ستاد انتخابات در فرمانداری بندرلنگه ثبت‌نام کردند . مسن‌ترین داوطلب ۶۰ ساله و جوان‌ترین آن‌ها ۳۰ ساله بوده و همچنین ۲ نفر خانم نیز در جمع ثبت‌نام کنندگان قرار دارند.

وی افزود: در هفتمین روز از نام‌نویسی از داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه غرب هرمزگان، آقایان اسماعیل پاسلار، عبدالحمید دلشاد، شهاب بینایی، محمود ملکپور، سعید لطیف زاده، حجت الاسلام والمسلمین حسن موسایی، ناصر توکلی، حسن ریاس، سید بدر آل عبایی، یوسف محمدی و خانم سلمه رستخیز برای حضور در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس دهم با حضور در ستاد انتخابات میان‌دوره‌ای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در غرب هرمزگان نام‌نویسی کردند.

رئیس ستاد انتخابات غرب استان هرمزگان خاطرنشان کرد: همچنین آقایان سید علی ذوالقدر، فاطمه داداشیان، داود محمدجانی، عبدالله غلامی، حبیب مظاهری، موسی فرهنگ رنجبر، محمد روستایی، علی رفسنجان فیض ابادی و عیسی قبادی برای انتخابات میان‌دوره‌ای در غرب هرمزگان در وزارت کشور ثبت‌نام کردند.

وی افزود: پیش از این آقایان یوسف دیوانی، سید هاشم توانا، عدنان مدنی، صابر رحیمی، سید یوسف رضایی، محمد مصلح، ناصر شریفی، محمد سالاری، محمد نور رحمانی، عبدالله عبدلی، ابراهیم سالمی، احمد دهقان، کاظم خورشیدی، خالد زمزم نژاد، عبدالسلیم محمدی، سید محمد نور موسوی، عبدالله رحیمی، موسی زارعی، علی‌اکبر ارجمندمنش و غلامحسین زارعی با حضور در ستاد انتخابات میان‌دوره‌ای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در غرب هرمزگان نام‌نویسی کردند.

وی ادامه داد: همچنین عثمان سالاری، حمیدرضا امیرفراهانی، علی‌اکبر کریمی، حجت‌الله دمیاد، علی عباس نصرالهی، امیر عادل طاهر خانی، محمدحسن نیا، سهراب اشرفی، مجید منصوری بیدکانی، مسعود هوشمند و یعقوب محمد نیا برای انتخابات میان‌دوره‌ای در غرب هرمزگان در وزارت کشور ثبت‌نام کردند.