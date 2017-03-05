فجرسپاسی میزبان بادران تهران است

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و هفتم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور دوشنبه و سه شنبه با برگزاری ۹ دیدار در شهرهای مختلف کشور انجام می شود.

تیم فجر شهید سپاسی نیز روز سه شنبه ۱۷ اسفند در ورزشگاه شهید دستغیب شیراز میزبان بادران تهران است. فجری ها که در دو بازی اخیر با شکست مقابل حریفان خود به پایان رساندند، برای بقا در لیگ دسته اول محکوم به پیروزی در هفته های باقیمانده هستند.

قضاوت این دیدار را جواد شرفی با کمک رحیم حاجی پور و علی احمدی بر عهده دارند.

تیم بادران تا هفته بیست و ششم جام آزادگان با ۴۰ امتیاز در مکان هفتم جدول قرار دارد.