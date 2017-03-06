به گزارش خبرنگار مهر، دهم شهریور ماه بود که به دنبال استعفای مهدوی رئیس پیشین فدراسیون هندبال به دلیل بیماری، وزیر وقت ورزش کشورمان طی حکمی عباسعلی اکبری را به عنوان سرپرست فدراسیون هندبال منصوب کرد؛ مدیری که در یک رشته ورزشی فعالیت می کرد در راس یک فدراسیون توپی که در داخل خانواده اش تنش و جنجال برپا بود قرار گرفت و روزهای سختی را سپری کرد.

در همان روزهای نخست حضور اکبری، ماجراهای عجیبی برای هندبال بوجود آمد. عدم حضور تیم نوجوانان در مسابقات قهرمانی آسیا باعث شد تا از سوی کنفدراسیون هندبال آسیا، تیم های نوجوانان کشورمان برای دو سال از حضور در مسابقات محروم و جرایم نقدی زیادی نیز برای ما مقرر شود.

اختلافات درون خانواده هندبال که در دهه اخیر گریبان این رشته ورزشی را گرفته و باعث افزایش مشکلات شده باعث شد تا تیم های ملی و باشگاهی دچار مشکل شوند. عدم حمایت سرمایه گذاران در این رشته و فرار مدیران و علاقه مندان و حتی فرار ملی پوشان مطرح و حضورشان در باشگاه های خارجی از دیگر مشکلات این رشته بوده است.

اما در این بین آرامش عباسعلی اکبری سرپرست فدراسیون هندبال قابل تامل بود. اکبری بدون توجه به تنش ها و مشکلات موجود و بدون هیاهو در داخل مجموعه فدراسیون تقویم فدراسیون را مدیریت کرد و زمینه برگزاری انتخابات را فراهم کرد تا در نهایت سه شنبه هفته جاری ۱۷ اسفند ماه شاهد برگزاری انتخابات این فدراسیون باشیم.

گفتگوی مهر با سرپرست فدراسیون هندبال در زیر می آید:

* خبرگزاری مهر - با گذشت نزدیک به ۶ ماه از حضورتان در فدراسیون هندبال بالاخره شاهد برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون خواهیم بود. فدراسیون برای برگزاری این مهم چه تلاشی کرده است؟

- عباسعلی اکبری: قطعا تلاش می کنیم تا مجمع به خوبی برگزار شود و یک انتخابات خوب و عادلانه را برگزار خواهیم کرد. به مجموعه فدراسیون هندبال هم گفته ایم که هیچ دخالتی در روند انتخابات و کاندیداها نداشته باشند و نداشتیم اما در بحث برگزاری تمام تلاش خود را برای انجام یک انتخابات خوب خواهیم کرد.

* فدراسیون در این مدت چه برنامه های مهمی را پیگیری کرده است؟

- یکی از مهمترین کارهای صورت گرفته رفع محرومیت تیم های نوجوانان و جوانان بوده است. این موضوع اتفاق خوبی نبود. هم متحمل جریمه و هم محرومیت شده بودیم اما با استفاده از یک فرصت توانستیم محرومیت را لغو کنیم تا این تیم در آینده لطمه ای نخورد. در کنار آن از ابتدای سرپرستی‌ام برگزاری دو لیگ برتر مردان و زنان کشور را در تقویم فدراسیون داشتیم که به اجرا گذاشتیم. مشکلات بود اما توانستیم به خوبی تا الان این مسائل را مدیریت کنیم. لیگ بانوان با شناخت قهرمانان به کار خود پایان داد و لیگ مردان هم به زودی قهرمانان خود را خواهد شناخت.

* فدراسیون در این مدت به غیر این هم برنامه های زیادی داشته است؟

- بله ما لیگ های دسته یک و دو را در بخش مردان و زنان و همینطور جوانان داشتیم. دو اردوی هندبال نوجوانان را در شهرهای گچساران و کرمانشاه برگزار کردیم. در کنار آن مسابقات مختلف قهرمانی کشور در رده های سنی مختلف و دسته‌جات نیز در دستور کار بود که به انجام رسید. البته برنامه های بین المللی هم داشتیم. در این مدت دو تیم باشگاهی زنان و مردان ایران راهی مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا در قزاقستان و اردن شدند. تیم شهرداری کاشان هم به عنوان نماینده ایران در تورنمنت بین المللی هلند شرکت کرد.

* از روند برنامه های اجرا شده رضایت داشتید؟

- این برنامه تنها بخشی از فعالیت های صورت گرفته در این شش ماه بوده است. ما تقریبا در این مدت هر روز یک یا دو رخداد ورزشی را در کشور به اجرا گذاشتیم و تلاش شد تا به خوبی انجام شود.

* فدراسیون در این مدت مورد هجمه هایی قرار گرفت. نظرتان در این خصوص چیست؟

- خب برخی از منتقدان با توجه به شرایط انتخابات در داخل خانواده خود مسائلی داشتند که ربطی به مسائل فدراسیون هندبال هم نداشت. این هم یک امر طبیعی بود اما تلاش شد مسائل درون خانواده به برنامه های فدراسیون آسیبی نرساند.

* نظر شما در مورد بداخلاقی های هندبال در این مدت چیست؟

- ورزش عرصه مروت و ایثار است و تمام پیشکسوتان ورزشی این مسئله را به ما آموزش داده اند؛ اینکه یک ورزشکار در اوج قدرت و قهرمانی باز هم باید سرخم کند. زمان مدال گرفتن سر ورزشکار خم می شود تا مدال به گردنش آویخته شود و پس از آن با سرافرازی و سربلندی به مدال خود افتخار می کند. ما تا سرمان را خم نکنیم و سختی ها را تحمل نکنیم به موفقیت نمی رسیم. برخی از بد اخلاقی ها مثل دوپینگ است اما برخی هم فرق دارد؛ بد اخلاقی های زبانی جایی در ورزش ندارد. بد اخلاقی هایی که به صورت حرف و حدیث و قصه گویی باشد جایی نداشته و خانواده هندبال خیلی هوشمندانه در این خصوص رفتار کردند.

قشری هستند که می خواهند هندبال را نابود کنند. خانواده هندبال به آنها توجه نمی کند. در این مدت به زیبایی این را دیدم. تمام خانواده از کوچک تا بزرگ و حتی پیشکسوتان کمک کردند موضوعات هندبال به خوبی حل شود. انتقادات برخی مواقع سازنده است اما اگر با اختلافات ترکیب شود دیگر نمی توان کاری کرد و آن زمان دیگر انتقادات جایی در ورزش ندارد. به نظرم آن عده ای که منتقد بودند و بد اخلاقی هایی کردند، تعصبی به این رشته ورزشی ندارند و از دوستداران هندبال نیستند.

* در مدت سرپرستی شما در فدراسیون به دنبال مربیان خارجی هم برای تیم های ملی بودید. بازدید سرزده همسر سرمربی تیم ملی والیبال در تیم بانوان موضوعی بود که در جای خود جالب بود. آیا این مربی قرار است همراه تیم بانوان به کره جنوبی برود؟

- همسر کولاکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال از هندبالیست های کشور خود بوده است و به نظر می آید حضورش در کشورمان فرصتی برای هندبال ایران خواهد بود. دلیلی نیست بر این که بخواهیم این مسئله را دفع یا جذب کنیم. ما می توانیم با بررسی جوانب کار از این موضوع استفاده کنیم. ایشان سابقه خوبی دارد و نباید به تهدید تبدیل شود! ما می توانیم از حضور این مربی خارجی در تیم های نوجوانان و جوانان و در آینده تیم بانوان استفاده ببریم.

* شما در این مدت به عنوان سرپرست فدراسیون راهی مسابقات قهرمانی جهان شدید و این رقابتها را از نزدیک دیدید. نگاهتان به هندبال ایران در پایان این مسابقات چه بود؟

من به دعوت «حسن مصطفی» رئیس فدراسیون جهانی هندبال راهی مسابقات قهرمانی جهان فرانسه شدم و دو دیدار نهایی این رقابتها را از نزدیک دیدم. احساس خوبی داشتم چرا که با مقایسه بازیکنان متوجه شدم هندبال ایران با این ورزشکاران پتانسیل بسیار خوبی دارد و توانایی این را دارد که بتواند با ظرفیت های موجود اش وارد عرصه های جهانی شود.

* شما در زمانی مسئولیت سرپرستی فدراسیون هندبال را به رئیس آن واگذار می کنید که درست چند روز آینده تیم هندبال بانوان راهی مسابقات قهرمانی آسیا می شود. آیا نتیجه ای برای این تیم متصور هستید؟

این تیم می تواند در مسابقات کره جنوبی نتیجه بگیرد. اینکه ما در زمان نتیجه گیری این تیم باشیم یا نباشیم مهم نیست. ما در این مدت نگاهمان مدیریتی بوده و با همین تفکر و سیستم برنامه های فدراسیون را دنبال کردیم. تمام کارهای صورت گرفته در هندبال با تفکر توسعه این رشته و تنها حسب ماموریتی بوده که به من محول شده بود و تمام تلاشم را برای انجام بهترین کار و برنامه ریزی انجام دادم.

ما در بخش بانوان با همین نگاه، ۱۱ اردوی تدارکاتی را برگزار کردیم. شاید اگر مسائل مالی مهیا بود شرایط بهتری برای این تیم رقم می خورد. با این حال وضعیت تیم خوب است. معتقدم باید برای ورزش بانوان سرمایه گذاری های بیشتری صورت بگیرد و زمینه حضور آنها را در میادین بین المللی و آسیایی فراهم کرد تا با گذشت زمان و کسب تجربه بتوانند پیشرفت کرده و شاهد کسب افتخارآفرینی برای آنها باشیم. به نظرم تیم هندبال بانوان هم تمام تلاش خود را برای موفقیت در این بازیها انجام داده است. انجام یک بازی خوب مهمتر از نتیجه است. بانوان هندبالیست با سختی های زیادی تمرینات خود را دنبال کردند اما با سطح فنی که از تیم ارزیابی شده است و دانش فنی مربیان امیدوارم حداقل با انجام بازی های خوب شاهد تغییر جایگاه تیم در آسیا باشیم.

* نقطه ضعف هندبال را در چه دیدید و چه پیشنهادی برای رئیس آینده این مجموعه دارید؟

- به نظرم یکی از مشکلات این روزهای هندبال نداشتن دیپلماسی بین المللی است. این مجموعه در دیپلماسی هندبال بخش بین المللی ضعیف عمل کرده است. در همین مسابقات قهرمانی جهان تیم نروژ به فینال مسابقات رسید؛ تیمی که با وایلد کارت سهمیه جهانی گرفته بود و به نظر می رسد دیپلماسی و رایزنی بین المللی کمک به سزایی برای این کشور بود. ما هم برای حل برخی از مشکلات و توسعه و بهبود روند این رشته نیازمند تلاش بیشتر در بخش دیپلماسی بین المللی ورزشمان هستیم.

باید جایگاه ها را ارتقا بدهیم و این پیشنهاد من است به مسئولان آینده هندبال کشورمان. جایگاه های کوچک برای ورود به عرصه های بزرگ تر خوب است اما برای توسعه بیشتر باید به پست های بین المللی که در تصمیم گیری ها می تواند به ما کمک کند و تاثیر گذار است ورود کنیم. با توجه به پتانسیل و جایگاه خوبی که در هندبال دیدم دختران و پسران می توانند آینده درخشانی در این رشته ورزشی داشته باشند.

* شیرین ترین و تلخ ترین اتفاق هندبال در این مدت از نظر شما چه بود؟

- بخشیدن محرومیت تیم هندبال نوجوانان پسر و دختر شیرین ترین اتفاق برای من بود اما تلخ ترین اتفاق عدم حضور ایران در مسابقات قهرمانی جهان فرانسه بود که واقعا جای تیم ایران را خالی دیدم.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی رئیس فدراسیون هندبال فردا سه شنبه ۱۷ اسفندماه در محل سالن اجتماعات آکادمی کمیته ملی المپیک برگزار می شود.