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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۲۳

معاون تبلیغات اسلامی بوشهر تاکید کرد؛

لزوم محتوابخشی به سنت حسنه اعتکاف

لزوم محتوابخشی به سنت حسنه اعتکاف

بوشهر - معاون فرهنگی پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر در نخستین جلسه داخلی ستاد اعتکاف استان بر لزوم محتوابخشی به سنت حسنه اعتکاف تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی پناه محمودی نیا صبح یکشنبه در نخستین جلسه داخلی ستاد اعتکاف استان بوشهر بر لزوم محتوابخشی به سنت حسنه اعتکاف تاکید کرد.

معاون فرهنگی پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر اظهار داشت: اعتکاف فرصت طلایی برای رسیدن به کمال و سعادت دنیوی و اخروی است.

وی بر لزوم استفاده از فرصت مراسم معنوی اعتکاف در بهره مندی از مواهب الهی تاکید کرد.

حجت‌الاسلام محمودی نیا در این جلسه اجرای طرح قرآن در زلال اعتکاف و گفتمان‌های دینی و تشکیل حلقه‌های معرفتی برای ارتقاء سطح اعتقادی معتکفین را از جمله برنامه‌های مراسم معنوی اعتکاف عنوان کرد.

کد مطلب 3923573

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