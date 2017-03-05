سرانه فضای سبز در شاهرود مناسب است/ ضرورت ترویج درختکاری

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح یک شنبه در آیین درختکاری و نواختن زنگ طبیعت در جمع دانش آموزان مدرسه دخترانه ابتدایی توحید شهرک البرز با بیان اینکه درسال اقتصادی مقاومتی باید به داشته های خودمان متکی باشیم تا دست نیاز به سوی بیگانگان دراز نکنیم، ابراز داشت: درختکاری یکی از مواردی است که به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک می کند چراکه با کاشت هر نهال درخت می توان از پرداخت هزینه های درمانی برای داشتن هوای پاک بی نیاز بود.

وی افزود: اگر می خواهیم زندگی سالم داشته باشیم باید هوایی که تنفس می کنیم پاک باشد و درختکاری از مواری است که به داشتن این زندگی سالم به انسان کمک شایانی می کند که خوشبختانه شاهرود به دلیلی قرارگرفتن در سرزمین چهار اقلیم از آب و هوای خوب بهره مند است که باید قدردان منابع طبیعی باشیم.

فرماندار شاهرود با بیان اینکه درختکاری در برابر آلودگی هوا مقابله می کند، ابراز داشت: در یک هکتار زمین اگر درخت کشت کنیم برای ۱۸نفر در طی سال اکسیژن رسانی می کند و هفته درختکاری بهانه خوبی است تا بتوان با بهره گیری از آن هر جا که می توانیم درخت بکاریم.

هاشمی افزود: در استان خوزستان و کلان شهری مانند تهران مدارس به دلیل وجود آلاینده ها و نبود درختان به شهرهایی نامساعد برای سکونت مبدل شده اند که نشان می دهد وجود درخت در زندگی انسان تا چه میزان می تواند اثرگذار باشد.

وی تاکید کرد: شاهرود دارای یک هزار و ۱۱۰هکتار فضای سبز است که حفظ و نگهداری آن به تنهایی میسر نخواهد بود لذا این مهم می طلبد تا همه افراد دست به دست دهیم تا بتوانیم از این عرصه سبز صیانت کنیم که در این بین دانش آموزان به عنوان امیدهای فردای ایران می توانند با آگاه کردن خانوده های خود در این عرصه اثر گذار باشند.