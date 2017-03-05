علیرضا نخعی در گفت‌ و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حوالی ساعت هفت صبح امروز در حالی که تعدادی از دانش آموزان در حال سوار شدن به خودرو برای عزیمت به مدرسه بودند، این حادثه ناگوار به وقوع پیوست.

وی افزود: در این حادثه یک دستگاه کامیون با خودرو این دانش آموزان در محور روستایی «آپدوم» بخش «لاشار» از توابع شهرستان نیکشهر واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان برخورد می کند.

وی گفت: با توجه به اعلام نیروهای امدادی در اثر این سانحه رانندگی ۳ دانش آموز با توجه به شدت برخورد در دم جان خود ا از دست می دهند و ۲ دانش آ»وز نیز مجروح می شوند که با توجه به شدت جراحات وارده یکی دیگر از دانش آ»وزان حین انتقال به ماکز درمانی جان خود را از دست می دهد.

مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان با ابراز تاسف از وقوع این حادثه ادامه داد: با توجه به اعلام مرکز فوریت های پزشکی حال دانش آموز پنجم هم وخیم گزارش شده است.

وی با اشاره به اینکه این دانش‌آموزان در مقطع متوسطه اول در حال تحصیل بودند، افزود: اسامی دانش‌آموزان فوتی عبارتند از سعیده امیری جوان، زهرا امیری جوان، زبیده امیری جوان و فاطمه بلوچ لاشاری و نام دانش‌آموز مجروح نیز زهرا امیری رجاء است.

وی با عرض تسلیت به خانواده های این دانش آموزان افزود: علت این حادثه توسط نهادهای مربوطه در حال بررسی است.