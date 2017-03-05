معرفی ظرفیت های فارس در نوروز یک اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نهاد نمایندگی ولی فقیه در فارس تصریح کرد: آنچه که باید برای همگان به عنوان یک اولویت مد نظر قرار داشته باشد معرفی فارس در ایام نوروز است.

وی ادامه داد: حوزه گردشگران نوروزی یک فرصت بسیار مهم است که باید با معرفی توانمندی ها و ظرفیت های استان از آن نه تنها در ایام نوروز بلکه در طول سال نیز استفاده شود.

نماینده ولی فقیه در استان فارس یادآور شد: مراکز اجتماعات در ایام نوروز را باید مرکز اجتماعات الهی قرار داد و نباید مراکزی مانند تخت جمشید، ارگ کریمخان و ... را با مسائل خلاف شرع معرفی کرد.

آیت الله ایمانی افزود: توانمندی های فارس باید در قالب بروشورهای مستند در اختیار مسافران قرار گیرد و نباید در این زمینه تنها به دنبال رفع مسئولیت بود.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) به عنوان نگینی درخشان در استان فارس میزبان زائرین است اما متاسفانه با تمامی تاکیدات راه دسترسی درست ایجاد نشد.

وی افزود: باید ظاهر و امنیت اطراف حرم مطهر نیز ساماندهی شود تا در ایام نوروز مشکلی ایجاد نشود.