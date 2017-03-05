لزوم استفاده از ظرفیت فرهنگی کردستان در اجرای برنامه های نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری امروز صبح امروز در دومین جلسه ستاد خدمات سفر استان کردستان با بیان این مطلب گفت: استان کردستان آمادگی پذیرش میهمانان نوروزی به بهترین شیوه را دارد.

وی با اشاره به لزوم بسیج امکانات در تمامی حوزه برای مهمان نوازی از مسافران نوروزی در استان کردستان، عنوان کرد: امیدواریم رسم میهمان نوازی که جزو فرهنگ این منطقه است به خوبی اجرا و بهترین شرایط برای مسافران فراهم باشد تا زمینه سفرهای آینده آنها به استان نیز فراهم شود.

وی با بیان اینکه توجه به ساماندهی ورودی شهرها بسیار مهم است، بیان کرد: مسافرانی که برای بار اول وارد شهرهای استان می شوند به این مسئله بسیار توجه دارند و سیما و منظر شهرهای استان روی ایجاد تصویر مثبت در ذهن گردشگران اثرگذار است و بنابراین شهرداری ها لازم است ورودی شهرها را ساماندهی و آماده حضور مسافران نوروزی کنند.

معاون هماهنگی عمرانی استاندار کردستان در خصوص موضوع اسکان مسافران نوروزی نیز گفت: اولویت اول در این زمینه، هتل ها و مهمانپذیرهای شهرهای استان است و در صورت نیاز به مدارس برای اسکان مسافران از طریق آموزش و پرورش نسبت به پذیرش و اسکان مسافران نوروزی غیربخش فرهنگی اقدام کند و پس از آن مهمانسراهای ادارت نیز آمادگی لازم برای پذیرش میهمانان را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه شهرداری ها مسئول و متولی سیما و منظر شهری هستند، عنوان کرد: اقدامات دستگاه های دیگر در زمینه استقبال از مسافران نوروزی با هماهنگی شهرداری در هر شهر انجام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با گلایه از غیرفعال بودن واحدهای تجاری در شبها گفت: لازم است آن دسته از واحدهای تجاری که قادر به فعالیت در شب‌ها هستند به این مسئله هم توجه کنند تا اقتصاد شهرهای استان بیشتر متحول شود و این موضوع بویژه در ایام تعطیلات نوروزی مد نظر قرار بگیرد، ضمن آنکه در صورت نیاز هماهنگی با برخی دستگاه ها و کسب موافقت آنها انجام بگیرد.

قادری با بیان اینکه رسانه ها بویژه صدا و سیما می توانند در ایام تعطیلات عید نقش آفرینی جدی داشته باشند از آنها خواست تا نسبت به تهیه و پخش برنامه های پربارتر از سالهای گذشته اقدام کنند.

در ادامه این جلسه هر کدام از روسای ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان گزارشی از فعالیت ها و برنامه های کاری خود در ایام تعطیلات نوروزی را ارائه کردند و بر استفاده همگانی از ظرفیت های استان در ایام تعطیلات تاکید شد.

خدمات رسانی منظم اتوبوسرانی و تاکسیرانی، آمادگی مراکز درمانی و بیمارستان ها و اماکن تاریخی و دیدنی استان در ایام تعطیلات عید، زمینه سازی لازم برای حضور و سفر آسان مسافران از اقلیم عراق، نصب تابلو و علائم راهنمایی و خط کشی و ایمن سازی مسیرها با توجه به شرایط کوهستانی و خاص منطقه و نیز آمادگی دستگاه ها با توجه به پیش بینی بارندگی های مناسب در ایام قبل و حین تعطیلات از دیگر تأکیدات معاون استاندار و مصوبات این جلسه بود.