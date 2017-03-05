محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امنیت و آرامشی که در جامعه حکم فرما است به برکت خون شهدا و امام شهدا است، اظهار داشت: برگزاری یادواره شهدا بهترین فرصت برای ترویج فرهنگ ایثار وشهادت در بین آحاد جامعه است.

وی افزود: برگزاری یادواره شهدا یک کار عظیم فرهنگی است که باید رشادت‌ها و از خودگذشتگی‌های شهدا به جوانان و نسل‌های جدید تبیین و تشریح شود.

حسینی بیان کرد: یادواره سرداران و ۲۳۲ شهید شهرستان دشتی روز پنج شنبه ۱۹ اسفند ماه سال جاری بعد از نماز مغرب و عشاء در مصلی بزرگ امام خامنه‌ای شهر خورموج برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه همه ادارات در برگزاری هر چه باشکوه‌تر این مراسم تلاش کنند، گفت: سخنران این مراسم سید ناصر حسینی نویسنده کتاب پای که جا ماند است.