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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۰۹

معاون فرماندار دشتی:

یادواره سرداران و ۲۳۲ شهید شهرستان دشتی برگزار می‌شود

یادواره سرداران و ۲۳۲ شهید شهرستان دشتی برگزار می‌شود

دشتی- معاون سیاسی اجتماعی فرماندار دشتی گفت: یادواره سرداران و ۲۳۲ شهید شهرستان دشتی روز پنج شنبه ۱۹ اسفند ماه در مصلی امام خامنه‌ای شهر خورموج برگزار می‌شود.

محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امنیت و آرامشی که در جامعه حکم فرما است به برکت خون شهدا و امام شهدا است، اظهار داشت: برگزاری یادواره شهدا بهترین فرصت برای ترویج فرهنگ ایثار وشهادت در بین آحاد جامعه است.

وی افزود: برگزاری یادواره شهدا یک کار عظیم فرهنگی است که باید رشادت‌ها و از خودگذشتگی‌های شهدا به جوانان و نسل‌های جدید تبیین و تشریح شود.

حسینی بیان کرد: یادواره سرداران و ۲۳۲ شهید شهرستان دشتی روز پنج شنبه ۱۹ اسفند ماه سال جاری بعد از نماز مغرب و عشاء در مصلی بزرگ امام خامنه‌ای شهر خورموج برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه همه ادارات در برگزاری هر چه باشکوه‌تر این مراسم تلاش کنند، گفت: سخنران این مراسم سید ناصر حسینی نویسنده کتاب پای که جا ماند است.

کد مطلب 3923624

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