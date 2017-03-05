جنرال موتورز ۱۳۰۰ کارگر خود را اخراج کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «دابلیواس»، شرکت جنرال موتورز با تعطیل کردن یکی از شیفت های کاری خود در کارخانه مونتاژ «دترویت همترامک» آمریکا، موجب بیکار شدن یکهزار و ۳۰۰ کارگر این مجموعه شد.

این در حالی است که این اقدام جنرال موتورز، بیشترین ضربه به کارگران و نیز این شهر را وارد کرده است؛ البته «دترویت همترامک» به عنوان فقیرترین شهر بزرگ آمریکا با نرخ رسمی بیکاری تقریبا ۱۰ درصد و نرخ واقعی بیشتر از آن محسوب می شود.

همچنین قرار است برخی از کارمندان ارشد جنرال موتورز به کارخانه های دیگر این شرکت منتقل شوند؛ اما بسیاری از کارگرانی که شغل موقت در این واحد صنعتی داشتند و قرار بود که به کارگر تمام وقت تبدیل شوند، اکنون به طور کامل بیکار شده اند.

بر همین اساس، این کارگران کمتر از یکسال است که در شیفت جدید جنرال موتورز به منظور افزایش تقاضا این شرکت، استخدام شده بودند و در حال حاضر باید با بیکاری دست و پنجه نرم کنند.