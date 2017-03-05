جهانگیر اکبری روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آستانه فرارسیدن فصل بهار و عید نوروز به‌منظور استقبال هرچه بهتر از مسافران نوروزی که قصد اقامت و یا عبور از پلدختر را دارند، تمهیدات ویژه‌ای برای خدمات‌دهی مناسب به این مسافران توسط شهرداری پلدختر اتخاذشده است.

وی افزود: با توجه به این‌که شهر پلدختر دروازه ورودی مهمانان و مسافران به دیگر شهرستان‌های جنوب و غرب کشور بوده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

شهردار پلدختر ابراز امیدواری کرد که مجموعه برنامه‌های تدارک دیده‌شده رضایت میهمانان و مسافران نوروزی و شهروندان را فراهم کند.

وی گفت: در اجرای طرح نوروزی رنگ‌آمیزی جداول و بلوارها، لکه‌گیری آسفالت معابر، نظافت و تعمیر سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه‌ها، آماده شدن پارک‌ها و فضاهای سبز، گل‌کاری و نهال‌کاری به‌صورت گسترده در سطح شهر در حال انجام است.

اکبری افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون دو هزار درخت غرس شده که این روند ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود که بتوان حداقل پنج هزار اصله درخت در سطح شهر پلدختر غرس کرد.

وی از بهره‌برداری فاز اول پارک صخره‌ای ورودی شمالی شهر پلدختر تا پایان سال جاری خبر داد.

شهردار پلدختر افزود: تندیس «ریتون» کلماکره که یکی از نمادهای شهرستان بوده آماده است که در روزهای آینده در ورودی شمالی شهر پلدختر نصب خواهد شد.

اکبری با بیان این‌که سفره هفت‌سین نوروزی در ورودی شهر برپا می‌شود افزود: با نزدیک شدن به ایام پایان سال و افزایش حجم ترافیک و تردد در معابر شهری به‌منظور تسهیل در تردد سفرهای مهمانان نوروزی حفاری‌ها از ۱۵ اسفند در سطح شهر پلدختر ممنوع است.

شهردار پلدختر گفت: برای آشنایی گردشگران با نقاط مختلف این شهر در ایام نوروز دو هزار بروشور بین مسافران، گردشگران و مهمانان نوروزی توزیع می‌شود.

بنابراین گزارش استان لرستان به دلایل خاص زمین‌شناسی دارای تالاب‌های متعددی است که شهرستان پلدختر را با هفت تالاب دائمی و چهار تالاب فصلی می‌توان به‌عنوان شهر تالاب‌های این استان نام برد. این شهرستان دارای تالاب‌های فصلی و دائمی چون گری بلمک، گری جمجمه، تکانه، لفانه، کبود و زردابه است که تالاب گری بلمک با بیش از ۵۰۰ هکتار وسعت بزرگ‌ترین آن‌هاست.

تالاب‌های این شهرستان در ۱۲ کیلومتری جنوب شهر پلدختر قرار دارند و با مهاجرت پرندگان چشم‌انداز زیبایی این تالاب‌ها پیدا کرده و چشم هر رهگذری را مجذوب خود می‌کند.

بر اساس بررسی‌های زمین‌شناسی، تالاب‌های یازده‌گانه معروف پلدختر بر روی آهک‌های خردشده لند اسلاید سیمره (چل جایدر) واقع‌شده‌اند که حدود ده تا یازده هزار سال پیش وقوع زلزله‌ای به بزرگی بیش از ۷ ریشتر موجب رانش لایه‌های سنگی یال شمالی طاقدیس کبیر کوه و مسدود شدن رودخانه‌های سیمره و کشکان و درنتیجه تشکیل دریاچه‌ای عظیم در جنوب شهرستان پلدختر و شمال شهرستان دره شهر شد و به دنبال آن شرایط تشکیل تالاب‌ها نیز فراهم شد که با این اوصاف قدمت تالاب‌های پلدختر درواقع معادل سن لند اسلاید سیمره است.

«کلماکره» نیز غاری است طبیعی و باستانی در شهرستان پلدختر که زیبایی قابل توجهی دارد. اشیاء به غارت رفته شامل ریتونها، بشقاب ها، پیکرکها و بسیاری از انواع اشیاء بی نظیر کشف شده از این غار اکنون در موزه هایی چون لوور، متروپولیتن و بریتیش میوزیوم به نمایش گذاشته شده اند.

تعدادی از اشیاء مربوط به این غار توسط مأموران کشف و در اختیار میراث فرهنگی قرار گرفت و اکنون در موزه ایران باستان و موزة قلعه فلک الافلاک نگهداری می شوند.

«کلماکره» از سه کلمه جداگانه «کل»، «ما» و «کره» تشکیل‌شده است. «کل» در گویش مردم لرستان نوعی حیوان حلال‌گوشت کوهی با شاخ‌های کمانی رو به بالا و نرینه بز کوهی است. کلمه «ما» نیز با توجه به مفهوم محلی به‌صورت پسوند مان به معنای مأوا و مکان استقرار به‌کاربرده می‌شود که ترکیب این کلمه به معنای مأوای بزکوهی است.

گویا یک شکارچی محلی در تعقیب یک بز کوهی به این غار پرماجرا دست‌یافته است. کلمه «کره» نیز نام درختی است مشابه درخت انجیر که در بدو ورود به غار با آن مواجه می‌شویم که درمجموع می‌توان نتیجه گرفت که «کلماکره» به معنای مأوای کل و درخت انجیر است یا به تعبیری روشن‌تر، اختصاصات غار را نشان می‌دهد.

صحنه‌های رؤیایی استالاگمیت ها و استالاکتیت های طلایی‌رنگ غار، حوضچه‌های پر از آب، دهلیزها و حفره‌های آن از جلوه‌های منحصربه‌فرد این غار شگفت‌انگیز است که چشم هر بیننده‌ای را نوازش می‌دهد. به جهت فضای داخلی غار دارای چهار تالار نسبتاً بزرگ و دهلیزهای بسیار کوچکی است که عبور از آن‌ها بسیار دشوار است.

همچنین تصاویر و ستون‌های بسیار تماشایی به اشکال مختلف از قبیل نخلی، سروی شکل و به شکل لاله و نقوش بر روی ایوان‌های غار مشهود است. غار و اشیاء گران‌بهای آن مربوط به اوایل شاهنشاهی هخامنشی و اواخر مادهاست که در سال ۱۳۶۷ به‌صورت تصادفی توسط اهالی کشف و غارت شد.